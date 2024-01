Concurso Uepa: Universidade do Estado do Pará inscreve para professor efetivo da instituição

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) começa a inscrever a partir desta quinta-feira (1) em seu concurso público para o cargo de professor(a) de carreira do Magistério Superior, do quadro efetivo da instituição. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de fevereiro e deverão ser feitas exclusivamente online, por meio do link. A taxa de inscrição será de R$350 a ser recolhida por meio de boleto bancário, emitido no sistema de inscrições.

De acordo com o edital, o concurso objetiva preencher nove vagas para docentes, para atuação em Belém (Campus I), Marabá (Campus VIII), Santarém (Campus XII) e Redenção (Campus XV).O resultado final provisório das fases do concurso público está previsto para ser divulgado no dia 28 de março.

O que é necessário para se inscrever no Concurso da Uepa para professor efetivo

Ao se inscrever, o(a) candidato(a) deverá anexar separadamente dois arquivos no formato PDF (de no máximo 30 Megabytes), contendo os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, título de eleitor com o comprovante da última votação (dois turnos ou Certidão de Quitação Eleitoral), certificado de reservista ou de dispensa de incorporação (sexo masculino), além de Currículo Lattes.

A confirmação da inscrição dependerá do preenchimento da solicitação e da confirmação (pelo agente arrecadador) do recebimento do valor da taxa de inscrição ou do deferimento do pedido de isenção da taxa. Poderão requerer a isenção os candidatos com hipossuficiência econômica, que tenham seus dados validados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. Também poderão solicitar a isenção pessoas com deficiência ou necessidade especial.

O concurso público tem como objetivo o preenchimento de nove vagas para a Carreira Docente do Magistério Superior, com Regime de Trabalho de Tempo Integral (40 horas semanais), Classe A, Nível Auxiliar I e Classe B, Nível Assistente I, do quadro efetivo da Uepa. A lotação estará vinculada aos Departamentos dos Centros de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) e do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). As provas serão realizadas em Belém e nos campi de interiorização da Uepa, nos locais e horários divulgados na página de acompanhamento do concurso.

Fases do Concurso da Uepa para professor efetivo

As fases do concurso serão compostas por: prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didático-prática, que será eliminatória e classificatória; avaliação do memorial, que consiste em defesa e arguição, de cunho classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.