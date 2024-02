Concurso público da Prefeitura de Redenção: inscrições vão até esta terça (20)

Os candidatos interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Redenção, no Pará, têm até esta terça-feira (20) para fazer as inscrições. A seleção é voltada para a contratação de servidores efetivos e são ofertadas 1.487 vagas imediatas para profissionais em diferentes áreas de atuação.

VEJA MAIS

As oportunidades são para administrador de empresa; agente de apoio administrativo; agente de infraestrutura educacional, incluindo atendente escolar, auxiliar de serviços gerais e merendeira; agente de manutenção educacional, para carpinteiro, eletricista, encanador, marceneiro, pedreiro, pintor e soldador/serralheiro; agente de suporte educacional, com vagas para auxiliar de sala, auxiliar de biblioteca, instrutor de artes, instrutor de música, monitor e recreador; agente de vigilância sanitária; e agente municipal de trânsito.

Há ainda vagas para analista ambiental, com ênfase em gestão, proteção e controle de qualidade ambiental, em licenciamento ambiental e em monitoramento, controle, fiscalização e auditoria ambiental; analista de suporte em tecnologia da informação; arquiteto; assistente social; engenheiro agrônomo, civil, de tráfego e de trânsito, elétrico, em segurança do trabalho e hidráulico; médico anestesista, auditor, cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, dermatologista, do trabalho, ginecologista, neurocirurgião, obstetra, pediatra e outros. Outros cargos também estão disponíveis - confira aqui o edital.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Facet Concursos. Para participar basta entrar na página da banca, clicar em "Saiba mais" no quadro do certame, em "Fazer minha inscrição" e preencher o formulário online. Haverá três avaliações: prova objetiva, prova prática e prova de títulos