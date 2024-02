Concurso para Prefeitura de Curuçá oferece salário superior a R$ 4 mil

A Prefeitura de Curuçá, no nordeste paraense, está com as inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro para o concurso público destinado ao preenchimento de 142 vagas no quadro administrativo, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.461,92 a R$ 4.207,12, com carga horária semanal entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Bezerra Nelson, no período de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2024.

Para os cargos de nível médio e técnico, a taxa de inscrição é de R$ 100, enquanto para os de nível superior, é de R$ 120. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) estão isentos da taxa de inscrição.

O processo seletivo será composto por quatro etapas, contemplando diversas áreas de atuação e requisitos de formação. Confira a distribuição dos cargos disponíveis:

Nível Médio

• Agente Municipal de Trânsito;

• Guarda Municipal.

Nível Técnico

• Operador de Sistema;

• Técnico de Enfermagem;

• Técnico de Laboratório Médico;

• Técnico em Higiene Bucal;

• Técnico em Radiologia;

• Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior

• Assistente Social;

• Educador Físico;

• Enfermeiro;

• Farmacêutico/Bioquímico;

• Fisioterapeuta;

• Médico Veterinário;

• Nutricionista;

• Psicólogo;

• Terapeuta Ocupacional;

• Professor de Artes;

• Professor de Ciências Físicas e Biológicas;

• Professor de Educação Especial;

• Professor de Educação Física;

• Professor de Estudos Amazônicos;

• Professor de Geografia;

• Professor de História;

• Professor de Informática;

• Professor de Língua Inglesa;

• Professor de Língua Portuguesa;

• Professor de Matemática;

• Professor de Religião;

• Professor de Séries Iniciais