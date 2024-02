Concurso Nacional Unificado: Pará é o 6º estado com maior número de inscrições até o momento

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou, nesta terça-feira (06), o número de inscritos por estado brasileiro ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que já alcançou a marca de 1,7 milhão de candidatos. O Pará é o 6º estado com o maior número de inscrições: 94.430. Em primeiro lugar, São Paulo (SP) aparece com 159 mil inscritos; seguido por Rio de Janeiro (RJ), com 149 mil inscrições; Distrito Federal (DF), com 141 mil concorrentes. Bahia (BA) e Minas Gerais (MG) completam o TOP 5, com mais de 100 mil inscritos por unidade federativa.

Veja a parcial de inscritos por estado, até a tarde desta terça-feira (06):

São Paulo : 159.247

: 159.247 Rio de Janeiro : 149.321

: 149.321 Distrito Federal : 141.610

: 141.610 Bahia : 127.787

: 127.787 Minas Gerais : 112.610

: 112.610 Pará : 94.430

: 94.430 Pernambuco : 80.810

: 80.810 Maranhão : 60.352

: 60.352 Ceará : 57.600

: 57.600 Paraná : 51.011

: 51.011 Rio Grande do Sul : 50.917

: 50.917 Goiás : 44.635

: 44.635 Amazonas : 44.568

: 44.568 Piauí : 39.369

: 39.369 Mato Grosso : 33.666

: 33.666 Paraíba : 31.372

: 31.372 Rio Grande do Norte : 31.271

: 31.271 Sergipe : 27.063

: 27.063 Santa Catarina : 26.853

: 26.853 Rondônia : 26.437

: 26.437 Mato Grosso do Sul : 24.361

: 24.361 Espírito Santo : 23.219

: 23.219 Acre : 22.849

: 22.849 Amapá : 18.593

: 18.593 Tocantins : 16.016

: 16.016 Alagoas : 12.521

: 12.521 Roraima: 10.973

As inscrições vão até a próxima sexta-feira (09), no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. É preciso fazer login pela plataforma GOV.BR para preencher o cadastro. O valor das inscrições é de R$ 60 para nível médio, cujas vagas estão alocadas no Bloco 8; e de R$ 90 para os cargos de nível superior, distribuídos entre os blocos 1 e 7.

Desde antes da abertura das inscrições, no dia 19 de janeiro, o governo federal já havia anunciado a expectativa de chegar à marca de 3 milhões de pessoas inscritas no "Enem dos concursos", para concorrerem às mais de 6 mil vagas ofertadas no processo seletivo unificado. As provas serão realizadas no dia 5 de maio, em 220 cidades brasileiras de todas as regiões do país.