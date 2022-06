Concurso para docentes da UFRN tem 28 vagas; inscrições devem ser realizadas até 12 de julho

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou edital em que abriu vagas para 28 professores de ensino superior. A lotação será para os Campus Natal, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos. As inscrições estão sendo feitas pelo Sistema Integrado de Gestão de Recursos da UFRN e devem ser realizadas até o dia 12 de julho. Acesse o site clicando aqui.

O concurso abrange as áreas da Engenharia Mecânica, Geologia, Engenharia Elétrica, Pediatria, Medicina Clínica, Análises Clínicas e Toxicológicas, Computação e Tecnologia, Filosofia, Comunicação Social e Direito, com salários que variam entre R$ 2.688,95 e R$10.074,18.

A inscrição é feita através de preenchimento de formulário e o pagamento de taxa de inscrição através de boleto, que varia de acordo com a vaga e regime de trabalho, com valores entre R$ 50 e R$ 220. O pagamento poderá ser feito até o dia 15 de julho.

Serão quatro etapas de concurso, sendo prova escrita, prova didática, defesa de memorial e projeto de atuação profissional e prova de títulos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)