Concurso de Itatiba SP: com salário de R$7 mil, inscrições vão até amanhã (12/05)

A Câmara Municipal de Itatiba, em São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva para 20 profissionais. Com prazo de validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, poderá ser prorrogado apenas uma vez, por igual período.

VEJA MAIS

Porém, aos interessados, atenção: as inscrições pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) vão até amanhã, 12 de maio de 2022, às 23h. O valor da taxa de inscrição é de R$50,00. A remuneração mensal é no valor entre R$3.059,43 e R$7.316,83, em jornadas de 40 horas semanais e há oportunidades para os seguintes cargos:

Nível Médio/Técnico: Agente de Segurança (10); Assistente de Relações Públicas e Cerimonial (1); Fotógrafo (2); Técnico de Transcrição (2); Técnico em Gerenciamento de Redes (1).

Agente de Segurança (10); Assistente de Relações Públicas e Cerimonial (1); Fotógrafo (2); Técnico de Transcrição (2); Técnico em Gerenciamento de Redes (1). Nível Superior: Advogado (2); Assistente Financeiro (1); Bibliotecário (1).

Critérios para inscrição

Todos os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, com questões de língua portuguesa, questões de informática, legislação e conhecimentos específicos, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Para participar, é necessário ter:

Certificado de conclusão do ensino médio, curso específico ou nível superior;

Idade mínima de 18 anos para os cargos de Assistente de Relações Públicas e Cerimonial, Fotógrafo, Técnico em Gerenciamento de Redes;

21 anos para os demais cargos.

Para saber mais informação, basta clicar aqui e acessar o edital.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)