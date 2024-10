CNU: Divulgação das notas das provas será na próxima semana; saiba quando

Candidatos que estão concorrendo a vagas ofertadas no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), chamado “Enem dos Concursos Públicos”, devem ficar atentos ao calendário. Pelo cronograma do certame, na próxima semana serão divulgadas as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva. No Pará, 118.876 pessoas se inscreveram para o CNU, mas mais da metade (57,50%) faltou a prova no estado.

A divulgação desses resultados está programada para a próxima terça-feira (08.10). Desse dia até quarta-feira (09.10), candidatos podem fazer a interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva. O resultado desses pedidos será divulgado em 17 de outubro. Já a prova objetiva teve o gabarito divulgado no dia 20 de agosto e o prazo para recurso contra o resultado foi até o dia 21 do mesmo mês.

Bloco 4 suspenso

Porém, os candidatos do bloco 4 do CNU não poderão consultar o resultado das provas na próxima semana, que continha questões sobre Trabalho e Saúde do Trabalhador. Na última quinta-feira (03.10), a Justiça Federal determinou suspensão da divulgação das notas das provas desse bloco específico.

A medida foi tomada por decisão do juízo da 14ª Vara Cível do Distrito Federal, após uma ação popular que contestou o suposto vazamento das provas do bloco.

Segundo a ação, o suposto vazamento teria ocorrido em uma escola de ensino médio em Recife, depois que fiscais de prova do turno da manhã abriram por engano o pacote lacrado com provas do período da tarde e distribuíram as provas aos candidatos, que preencheram os campos de identificação e iniciaram a resolução das questões. Quando o erro foi percebido, elas foram recolhidas.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai recorrer da decisão.

Resultado

Ainda pelo cronograma do CNU, o resultado final do concurso será divulgado no dia 21 de novembro, após período para avaliação de títulos e avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência