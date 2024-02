Com 165 vagas no Pará, Caixa abre concurso público para níveis médio e superior

Nesta quinta-feira (22), a Caixa Econômica Federal publicou no Diário Oficial da União o edital do concurso público para preenchimento imediato de 3,2 mil vagas em cargos técnicos, distribuídas em: 1,6 mil para Técnico Bancário Novo; e 1,6 mil para Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação. A remuneração inicial é de R$ 3.762. Há 163 vagas no Pará para o cargo de Técnico Bancário Novo, distribuídas entre os polos de: Belém, Cametá, Castanhal, Itaituba, Marabá e Santarém.

ACESSE O EDITAL AQUI.

O início das inscrições será às 10h do dia 29 de fevereiro, com encerramento às 16h do dia 25 de março no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa custa R$ 50 e pode ser paga por boleto bancário ou PIX. Para pedir isenção, os candidatos têm o prazo do dia 7 de março, cuja lista final será publicada no dia 21 de março.

As provas, objetivas e de redação, serão aplicadas no dia 26 de maio. Além da capital paraense, Altamira, Breves, Marabá e Santarém serão locais de aplicação da prova no estado. O resultado do concurso da Caixa está previsto para ser divulgado no dia 5 de agosto.

Os aprovados para o cargo de Técnico Bancário serão lotados em 107 polos da Caixa; destes, os seis pólos no Pará abrangem 49 municípios do estado. Já o cargo de Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação terá lotação nas cidades de: Manaus, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo.

Em caso de aprovação, os candidatos podem escolher serem lotados nos mesmos locais onde realizaram as provas.

Edital para nível superior

Também foi publicado nesta quinta (22) um segundo edital da Caixa, com 34 vagas para nível superior. O cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho oferta 11 vagas – uma delas no Pará –, com remuneração inicial de R$ 14.915. Para o cargo de Médico do Trabalho, são 23 vagas – uma delas no Pará – com remuneração inicial de R$ 11.186.

A prova para o nível superior também está marcada para o dia 26 de maio, com a divulgação dos resultados em 8 de agosto. Os prazos de inscrição e solicitação de isenção da taxa serão os mesmos previstos para o edital de nível médio, mas o resultado final deve sair no dia 18 de agosto, por conta da prova de títulos que se aplica a este caso.

Vagas no Pará, divididas por polo - Técnico Bancário (nível médio)

Belém: 27 vagas | 7 cadastros de reserva (CR)

Cametá: 51 vagas | 12 CR

Castanhal: 29 vagas | 7 CR

Itaituba: 5 vagas | 1 CR

Marabá: 27 vagas | 7 CR

Santarém: 24 vagas | 6 CR

TOTAL: 163 vagas | 40 CR

Unidades de lotação no Pará - Técnico Bancário (nível médio)

Abaetetuba, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Bragança, Breu Branco, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Itaituba, Itupiranga, Jacundá, Juruti, Mãe do Rio, Marabá, Marituba, Moju, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Parauapebas, Portel, Redenção, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Isabel do Pará, Santarém, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Tomé-Açú, Tucuruí, Uruará e Xinguara.