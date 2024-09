Com 9 meses, Iza celebra show no RIR, que terá transmissão 5G no Globoplay

Às vésperas da sua apresentação no Rock in Rio, Iza mandou um recado para a primogênita, que está prestes a nascer. "Aguenta firme, filha 💗 mamãe tem o show mais especial da vida pra fazer amanhã! @rockinrio", escreveu a cantora em uma publicação no seu perfil do Instagram. Nas imagens, Iza aparece ensaiando para o show e os cliques mostram a barriga de 9 meses.

A apresentação de Iza no Rock in Rio será nesta sexta-feira (20/9) e será transmitida com exclusividade pelo canal Globoplay com tecnologia 100% em 5G, disponibilizada pela TIM. Serão exibidas, inclusive, imagens que não estarão disponíveis no sinal linear.

A iniciativa é uma homenagem da operadora para a embaixadora da sua marca, que está prestes a entrar de licença-maternidade para cuidar de Nala, sua primeira filha. Iza fecha a programação do Palco Sunset, por volta de 22h30.