Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Rodolfo Marques chevron right

RODOLFO MARQUES

RODOLFO MARQUES

Rodolfo Silva Marques é professor de Graduação (UNAMA e FEAPA) e de Pós-Graduação Lato Sensu (UNAMA), doutor em Ciência Política (UFRGS), mestre em Ciência Política (UFPA), MBA em Marketing (FGV) e servidor público.

Mutirão diplomático? O movimento estratégico para a reta final da COP da Floresta

Rodolfo Marques

A 11ª carta do presidente da conferência, André Corrêa do Lago, convocando um “mutirão” para concluir um primeiro conjunto de medidas antes do fim da COP 30reflete uma ambição clara: acelerar a agenda climática global. Há a tentativa de encurtar o tempo de indecisão e de negociação prolongada, algo que historicamente marca as COPs, com horas finais tensas ou atrasos dramáticos.

Nesse contexto de “pacote antecipado”, o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Belém, nesta quarta-feira (19) reforça o protagonismo brasileiro na reta final das negociações. Lula participou de reuniões com blocos emergentes, União Europeia, povos indígenas, sociedade civil e setor produtivo. A ministra Marina Silva, o presidente da COP (André Corrêa do Lago) e outras altas autoridades ligadas à pauta climática estiveram ao seu lado nesses encontros decisivos.

Essa combinação de agilidade diplomática com protagonismo nacional revela o duplo papel que o Brasil busca desempenhar: anfitrião da COP30 e ator central no desenho de seu desfecho diplomático. A magnitude dos temas em discussão exige negociações minuciosas, que nem sempre se conciliam com a simbologia de uma liderança acelerada.

Do ponto de vista analítico, duas pistas são particularmente relevantes. A primeira é que o chamado “Pacote de Belém” prioriza desde já os pontos mais espinhosos: financiamento climático para países em desenvolvimento, aumento da ambição das metas nacionais (NDCs), mecanismos de transparência e comércio climático. A segunda é uma preocupação latente de que um resultado antecipado possa ter mais valor simbólico do que substancial.

Se a COP30 conseguir aprovar decisões ambiciosas, com mecanismos claros de implementação, financiamento real, equidade entre países, esse mutirão será um marco importante. Ressalte-se que esses encontros climáticos são oficinas diplomáticas – e sua eficácia se mede no que se implementa depois. Caso o mutirão final da COP30 seja bem-sucedido, poderá marcar uma virada concreta e efetiva para os destinos do planeta em que vivemos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

belém

rodolfo marques

Rodolfo Marques
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM RODOLFO MARQUES

cop 30 em belém

Mutirão diplomático? O movimento estratégico para a reta final da COP da Floresta

19.11.25 22h49

Rodolfo Marques

A arrogância diplomática na COP-30: Merz, Belém e o peso do preconceito

18.11.25 21h00

Rodolfo Marques

Cúpula dos Povos cobra ação real da COP 30 e exige justiça social pela Amazônia

17.11.25 22h45

cop 30 em belém

Aldeia COP: onde a floresta ganha voz e o futuro do clima aprende a escutar

13.11.25 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda