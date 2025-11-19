Mutirão diplomático? O movimento estratégico para a reta final da COP da Floresta Rodolfo Marques 19.11.25 22h49 A 11ª carta do presidente da conferência, André Corrêa do Lago, convocando um “mutirão” para concluir um primeiro conjunto de medidas antes do fim da COP 30reflete uma ambição clara: acelerar a agenda climática global. Há a tentativa de encurtar o tempo de indecisão e de negociação prolongada, algo que historicamente marca as COPs, com horas finais tensas ou atrasos dramáticos. Nesse contexto de “pacote antecipado”, o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Belém, nesta quarta-feira (19) reforça o protagonismo brasileiro na reta final das negociações. Lula participou de reuniões com blocos emergentes, União Europeia, povos indígenas, sociedade civil e setor produtivo. A ministra Marina Silva, o presidente da COP (André Corrêa do Lago) e outras altas autoridades ligadas à pauta climática estiveram ao seu lado nesses encontros decisivos. Essa combinação de agilidade diplomática com protagonismo nacional revela o duplo papel que o Brasil busca desempenhar: anfitrião da COP30 e ator central no desenho de seu desfecho diplomático. A magnitude dos temas em discussão exige negociações minuciosas, que nem sempre se conciliam com a simbologia de uma liderança acelerada. Do ponto de vista analítico, duas pistas são particularmente relevantes. A primeira é que o chamado “Pacote de Belém” prioriza desde já os pontos mais espinhosos: financiamento climático para países em desenvolvimento, aumento da ambição das metas nacionais (NDCs), mecanismos de transparência e comércio climático. A segunda é uma preocupação latente de que um resultado antecipado possa ter mais valor simbólico do que substancial. Se a COP30 conseguir aprovar decisões ambiciosas, com mecanismos claros de implementação, financiamento real, equidade entre países, esse mutirão será um marco importante. Ressalte-se que esses encontros climáticos são oficinas diplomáticas – e sua eficácia se mede no que se implementa depois. Caso o mutirão final da COP30 seja bem-sucedido, poderá marcar uma virada concreta e efetiva para os destinos do planeta em que vivemos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave COP 30 belém rodolfo marques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Rodolfo Marques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM RODOLFO MARQUES cop 30 em belém Mutirão diplomático? O movimento estratégico para a reta final da COP da Floresta 19.11.25 22h49 Rodolfo Marques A arrogância diplomática na COP-30: Merz, Belém e o peso do preconceito 18.11.25 21h00 Rodolfo Marques Cúpula dos Povos cobra ação real da COP 30 e exige justiça social pela Amazônia 17.11.25 22h45 cop 30 em belém Aldeia COP: onde a floresta ganha voz e o futuro do clima aprende a escutar 13.11.25 18h00