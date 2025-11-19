Mutirão diplomático? O movimento estratégico para a reta final da COP da Floresta

A 11ª carta do presidente da conferência, André Corrêa do Lago, convocando um “mutirão” para concluir um primeiro conjunto de medidas antes do fim da COP 30reflete uma ambição clara: acelerar a agenda climática global. Há a tentativa de encurtar o tempo de indecisão e de negociação prolongada, algo que historicamente marca as COPs, com horas finais tensas ou atrasos dramáticos.

Nesse contexto de “pacote antecipado”, o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Belém, nesta quarta-feira (19) reforça o protagonismo brasileiro na reta final das negociações. Lula participou de reuniões com blocos emergentes, União Europeia, povos indígenas, sociedade civil e setor produtivo. A ministra Marina Silva, o presidente da COP (André Corrêa do Lago) e outras altas autoridades ligadas à pauta climática estiveram ao seu lado nesses encontros decisivos.

Essa combinação de agilidade diplomática com protagonismo nacional revela o duplo papel que o Brasil busca desempenhar: anfitrião da COP30 e ator central no desenho de seu desfecho diplomático. A magnitude dos temas em discussão exige negociações minuciosas, que nem sempre se conciliam com a simbologia de uma liderança acelerada.

Do ponto de vista analítico, duas pistas são particularmente relevantes. A primeira é que o chamado “Pacote de Belém” prioriza desde já os pontos mais espinhosos: financiamento climático para países em desenvolvimento, aumento da ambição das metas nacionais (NDCs), mecanismos de transparência e comércio climático. A segunda é uma preocupação latente de que um resultado antecipado possa ter mais valor simbólico do que substancial.

Se a COP30 conseguir aprovar decisões ambiciosas, com mecanismos claros de implementação, financiamento real, equidade entre países, esse mutirão será um marco importante. Ressalte-se que esses encontros climáticos são oficinas diplomáticas – e sua eficácia se mede no que se implementa depois. Caso o mutirão final da COP30 seja bem-sucedido, poderá marcar uma virada concreta e efetiva para os destinos do planeta em que vivemos.