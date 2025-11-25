Capa Jornal Amazônia
RODOLFO MARQUES

Rodolfo Silva Marques é professor de Graduação (UNAMA e FEAPA) e de Pós-Graduação Lato Sensu (UNAMA), doutor em Ciência Política (UFRGS), mestre em Ciência Política (UFPA), MBA em Marketing (FGV) e servidor público.

Belém 2.0 ou Belém da 'Belle COP'? O legado real da COP30 na Amazônia

Rodolfo Marques

A realização da COP30 em Belém marca mais do que um momento simbólico na luta global contra as mudanças climáticas: ela oferece à cidade um legado concreto, capaz de transformar sua economia, infraestrutura e imagem internacional. A mobilização de bilhões em investimentos, segundo o governo federal, cerca de R$ 4,7 bilhões foram destinados a obras estruturantes na cidade, não se limita à preparação para o evento, mas deixa um conjunto de ativos que devem continuar beneficiando a população local no pós-COP. 

Um dos legados mais palpáveis será a modernização urbana: reformas no Ver-o-Peso, no Mercado São Brás, e a construção do Parque da Cidade, por exemplo, consolidam espaços públicos que conciliam lazer, cultura e preservação ambiental. Com novas áreas verdes, ciclovias, trilhas ecológicas e até um lago artificial, Belém se prepara para oferecer qualidade de vida aos moradores e atrair o turismo científico, cultural e de natureza mesmo após o término da conferência. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, destacou esse aspecto, afirmando que a infraestrutura será um legado duradouro para o turismo, além da discussão permanente sobre a sustentabilidade socioambiental.

No plano econômico, a expectativa local era alta.  E de fato, o evento estimulou vários setores: turismo, hotelaria, gastronomia e comércio.  A ampliação da rede hoteleira, a qualificação de profissionais e a modernização de circuitos turísticos reforçam a ideia de que Belém pode consolidar-se como porta de entrada da Amazônia para visitantes internacionais e nacionais.

Ainda mais ambicioso, o projeto da bioeconomia surge como um legado estratégico para Belém e para o Pará. Por meio do Centro de Inovação em Bioeconomia, financiado pela Itaipu Binacional, a meta é transformar recursos florestais como açaí, castanhas e ervas em produtos de alto valor agregado. Esse modelo econômico sustentável não apenas gera emprego e renda para comunidades locais, mas também reforça uma economia de baixo carbono, valorizando o uso responsável da floresta em vez da exploração predatória.

Também no plano social, a COP30 deixa marcas importantes: o “Pacote de Belém”, aprovado pela conferência, trouxe indicativos de mecanismos de transição justa, adaptação ao clima, equidade de gênero, tecnologia e participação social em primeiro plano.  Esse conjunto de decisões pode favorecer comunidades vulneráveis da região – especialmente povos indígenas e tradicionais – ao inserir justiça social no centro das políticas climáticas.

A repercussão positiva junto à população local reforça a força desse legado. Tal otimismo reflete uma consciência crescente sobre o valor da Amazônia não apenas como bioma, mas como potencial econômico sustentável e estratégico no cenário global.

Por fim, ao convergir infraestrutura, economia verde, inclusão social e visibilidade mundial, a COP30 pode ser vista como um acelerador de um novo ciclo para Belém, não apenas como palco de uma conferência climática, mas como laboratório vivo de desenvolvimento sustentável.

O verdadeiro legado estará em garantir que essas transformações não sejam apenas pontuais ou simbólicas, mas se consolidem em políticas públicas, parcerias locais e uma economia que respeite a floresta. E que Belém se torne, então, não apenas uma cidade onde ocorreu uma COP, mas um “farol” de uma Amazônia próspera, resiliente e integrada ao futuro.

