Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

COP30: 1º rascunho do documento final é apresentado; saiba mais

Presidência da conferência propõe apreciação do texto amanhã e destaca papel do setor privado nas negociações climáticas

Estadão Conteúdo
fonte

COP 30 (© Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) apresentou um primeiro rascunho do documento final. A proposta é que o texto seja apreciado em sessão plenária amanhã.

Segundo Ana Toni, diretora-executiva da COP30, os governos solicitaram que a presidência elaborasse um rascunho inicial. O objetivo é subsidiar decisões mais complexas.

Toni destacou a dependência da "vontade de todos os países" nas negociações. Ela afirmou que os negociadores observam a atuação do setor privado. É crucial abrir caminhos e reforçar a direção do Acordo de Paris.

O setor privado deve trabalhar em conjunto com os governos. Ana Toni também enfatizou que o tema da adaptação constitui uma prioridade para a presidência da COP. É igualmente prioritário para países em desenvolvimento e o setor privado.

Negociações e o Papel do Setor Privado na COP30

Existe uma negociação específica para a adaptação, que se conecta diretamente com os textos em discussão. Ontem, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, divulgou sua décima primeira carta.

Na carta, Corrêa do Lago mencionou os temas de negociação. Ele também previu o encerramento dos trabalhos no último dia da COP30. Edições anteriores registraram decisões que se estenderam até o fim de semana.

Temas-Chave na Pauta de Negociação do Documento Final

A carta do embaixador Corrêa do Lago detalhou uma série de questões cruciais. Estes pontos são focos das discussões e negociações para o documento final:

  • Decisão do Mutirão
  • Meta Global de Adaptação
  • Programa de trabalho da União dos Emirados Árabes para a transição justa
  • Programa de trabalho de ambição e implementação de mitigação de Sharm el-Sheikh
  • Planos Nacionais de Adaptação
  • Revisão Global (três itens)
  • Artigo 9.5
  • Artigo 2.1.c
  • Questões relacionadas ao fórum sobre o impacto da implementação de medidas
  • Questões relacionadas ao Comitê Permanente de Finanças
  • Fundo Verde para o Clima e o Fundo Global para o Meio Ambiente
  • Relatório do Fundo para resposta a Perdas e Danos e orientações ao Fundo para resposta a Perdas e Danos
  • Relatório e questões relacionadas ao Fundo de Adaptação
  • Programa de Implementação Tecnológica
  • Questões relacionadas ao Art 13

Carta da Presidência da COP30: Chamado à Ação e Cooperação

A 11ª carta da presidência da COP30 marcou o início da segunda semana da conferência. O texto reforçou a necessidade de transformar discussões em ações concretas.

A presidência se declarou "viva" e convocou os negociadores a um "mutirão". Esta mobilização coletiva visa entregar o "Pacote de Belém" de forma rápida, justa e cuidadosa. O objetivo é superar divisões e focar na união de propósitos.

O documento propôs completar grande parte do trabalho até a noite seguinte. Assim, uma plenária para aprovar o pacote político de Belém poderia ocorrer até o meio da semana. A carta também reiterou a prioridade de trabalhar em questões inter-relacionadas e técnicas.

Entre os tópicos mencionados para priorização, destacam-se a Decisão do Mutirão e a Meta Global de Adaptação. Os trabalhos poderiam ser estendidos até 21 de novembro, se necessário.

O texto enfatizou que o legado de Belém pode restaurar a confiança mútua e a capacidade de trabalhar em conjunto. Ele celebra o décimo aniversário do Acordo de Paris e a urgência de implementação acelerada, solidariedade e cooperação internacional.

A carta incentivou as delegações a contribuir para o multilateralismo e fortalecer o regime climático. O objetivo final é acelerar a implementação do Acordo de Paris e impactar a vida das pessoas. A mensagem final é clara: "Podemos mudar por escolha, juntos."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP30/BELÉM/TEXTO FINAL/DISCUSSÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda