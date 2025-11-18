COP30: 1º rascunho do documento final é apresentado; saiba mais

A presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) apresentou um primeiro rascunho do documento final. A proposta é que o texto seja apreciado em sessão plenária amanhã.

Segundo Ana Toni, diretora-executiva da COP30, os governos solicitaram que a presidência elaborasse um rascunho inicial. O objetivo é subsidiar decisões mais complexas.

Toni destacou a dependência da "vontade de todos os países" nas negociações. Ela afirmou que os negociadores observam a atuação do setor privado. É crucial abrir caminhos e reforçar a direção do Acordo de Paris.

O setor privado deve trabalhar em conjunto com os governos. Ana Toni também enfatizou que o tema da adaptação constitui uma prioridade para a presidência da COP. É igualmente prioritário para países em desenvolvimento e o setor privado.

Negociações e o Papel do Setor Privado na COP30

Existe uma negociação específica para a adaptação, que se conecta diretamente com os textos em discussão. Ontem, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, divulgou sua décima primeira carta.

Na carta, Corrêa do Lago mencionou os temas de negociação. Ele também previu o encerramento dos trabalhos no último dia da COP30. Edições anteriores registraram decisões que se estenderam até o fim de semana.

Temas-Chave na Pauta de Negociação do Documento Final

A carta do embaixador Corrêa do Lago detalhou uma série de questões cruciais. Estes pontos são focos das discussões e negociações para o documento final:

Decisão do Mutirão

Meta Global de Adaptação

Programa de trabalho da União dos Emirados Árabes para a transição justa

Programa de trabalho de ambição e implementação de mitigação de Sharm el-Sheikh

Planos Nacionais de Adaptação

Revisão Global (três itens)

Artigo 9.5

Artigo 2.1.c

Questões relacionadas ao fórum sobre o impacto da implementação de medidas

Questões relacionadas ao Comitê Permanente de Finanças

Fundo Verde para o Clima e o Fundo Global para o Meio Ambiente

Relatório do Fundo para resposta a Perdas e Danos e orientações ao Fundo para resposta a Perdas e Danos

Relatório e questões relacionadas ao Fundo de Adaptação

Programa de Implementação Tecnológica

Questões relacionadas ao Art 13

Carta da Presidência da COP30: Chamado à Ação e Cooperação

A 11ª carta da presidência da COP30 marcou o início da segunda semana da conferência. O texto reforçou a necessidade de transformar discussões em ações concretas.

A presidência se declarou "viva" e convocou os negociadores a um "mutirão". Esta mobilização coletiva visa entregar o "Pacote de Belém" de forma rápida, justa e cuidadosa. O objetivo é superar divisões e focar na união de propósitos.

O documento propôs completar grande parte do trabalho até a noite seguinte. Assim, uma plenária para aprovar o pacote político de Belém poderia ocorrer até o meio da semana. A carta também reiterou a prioridade de trabalhar em questões inter-relacionadas e técnicas.

Entre os tópicos mencionados para priorização, destacam-se a Decisão do Mutirão e a Meta Global de Adaptação. Os trabalhos poderiam ser estendidos até 21 de novembro, se necessário.

O texto enfatizou que o legado de Belém pode restaurar a confiança mútua e a capacidade de trabalhar em conjunto. Ele celebra o décimo aniversário do Acordo de Paris e a urgência de implementação acelerada, solidariedade e cooperação internacional.

A carta incentivou as delegações a contribuir para o multilateralismo e fortalecer o regime climático. O objetivo final é acelerar a implementação do Acordo de Paris e impactar a vida das pessoas. A mensagem final é clara: "Podemos mudar por escolha, juntos."