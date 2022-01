Governo Helder em 2021: pandemia, meio ambiente, Amazônia e alianças políticas

Este primeiro texto do ano traz um retrospecto da administração estadual em 2021 e algumas prospecções para o governo Helder Barbalho (MDB-PA) em 2022. Nos próximos dias, haverá colunas novas sobre o primeiro ano de gestão municipal de Belém (Edmilson Rodrigues/Psol) e sobre a conclusão do terceiro ano de mandato do chefe do poder executivo federal – Jair Bolsonaro/PL.

Um ponto destacado na presente análise é a postura do governador do Pará em relação às questões amazônicas e à defesa do meio ambiente. Helder e outros 12 governadores de unidades federativas brasileiras participaram ativamente, em um esforço de paradiplomacia, da Conferência das Nações Unidades sobre Mudança do Clima – a COP-26 –, em novembro de 2021, na cidade de Glasgow/Escócia. A busca de parcerias internacionais e de auxílio financeiro para o combate ao desmatamento na Amazônia estiveram em pauta. O governador também tem procurado manter um certo protagonismo na discussão das demandas regionais junto ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal.

No âmbito econômico, três eixos importantes podem ser observados. Um deles é a necessidade de recuperação diante dos efeitos da pandemia de Covid-19; o auxilio-financeiro a famílias carentes, a estudantes e aos pequenos empreendedores tornou-se essencial no segundo ano da crise sanitária. Ao lado disso, os trabalhadores da educação batalharam e conseguiram ter um reajuste salarial com reposição de perdas acumuladas. E, já no final do ano, o Pará, de forma inédita, sediou o Fórum Mundial de Bioeconomia, que pela primeira vez saiu da Finlândia e que teve como foco as discussões sobre a “economia verde” e sobre o desenvolvimento sustentável.

No contexto da vacinação contra a Covid-19, houve uma ação efetiva da gestão estadual na aquisição e na distribuição das vacinas pelos 144 municípios do Pará. Várias remessas de doses dos quatro principais laboratórios envolvidos no processo de imunização – CoronaVac/SinoVac, BioNTech/Pfizer, Oxford/AstraZeneca e Janssen. O estado conseguiu avançar muito no combate ao novo coronavírus com os imunizantes e com a consequente diminuição de internações e mortes, em especial em 2021. Todavia, os números gerais da doença no Pará são, nos primeiros 22 meses da crise (março de 2020 a dezembro de 2021), mostram quase 630 mil casos e mais de 17 mil mortes.

Por fim, o último aspecto de análise é o cenário político-eleitoral. O governador do estado conta com uma base muito forte de apoio entre os prefeitos (cerca de 115 chefes de executivos municipais apoiam, direta ou indiretamente, Helder Barbalho), além de deter ampla maioria entre os 41 parlamentares da Assembleia Legislativa do Pará. O caminho natural indica uma candidatura à reeleição, em outubro de 2022, com um certo favoritismo. As políticas de alianças, a querela da disputa federal e a recuperação socioeconômica do Pará tendem a ser fatores decisivos para a escolha do eleitor. O PT, por exemplo, deve apoiar à reeleição de Helder, enquanto que os nomes do delegado federal Everaldo Eguchi (Patriota) e do ex-governador Simão Jatene (sem partido) figuram entre as principais forças para tentar evitar um novo mandato do emedebista. Os próximos movimentos, do governo e da oposição, devem mostrar o acirramento dos discursos e um quadro mais concreto para o pleito em si.

São muitos os desafios do governador do Pará, em especial nos campos social e econômico, para este ano de 2022. A população, que em sua maioria tem apoiado as ações do governo estadual, conforme as pesquisas de opinião realizadas no último ano, tem muitas demandas que emergem em períodos pré-eleitorais, com a geração de emprego e renda e o acesso à saúde pública.

Vejamos como será o desenrolar dos fatos e como a gestão estadual vai se comportar neste último ano do mandato vigente.