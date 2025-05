Ao mestre, com carinho: a imensa herança de Roberto Ribeiro Corrêa

No último dia 19 de maio, Belém e a Amazônia perderam uma de suas mentes mais brilhantes e generosas. Aos 80 anos, partiu o professor-doutor Roberto Ribeiro Corrêa – economista, cientista político, mestre de gerações e incansável defensor da democracia, da justiça social e do desenvolvimento da região amazônica.

Intelectual de rara envergadura, Roberto Corrêa foi uma das figuras mais influentes na consolidação das ciências sociais no Norte do Brasil. Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), soube como poucos aliar percepção do cotidiano político, compromisso social e militância. Sua trajetória é um testemunho vivo de que o saber não se encerra nas fronteiras da academia, mas se irradia na luta por uma sociedade mais justa e plural.

Foi um dos fundadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2007 – o primeiro da região Norte. O programa contribuiu e contribui para formar pesquisadores e pensadores comprometidos com os desafios políticos, econômicos, sociais e culturais da Amazônia.

Sua contribuição transcende os muros da universidade. Durante os anos de chumbo da ditadura militar, Roberto Corrêa foi voz ativa na resistência democrática. Atuou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e viveu a experiência socialista na então União Soviética, quando do contexto da Guerra Fria.

Sua militância jamais foi dissociada de sua produção intelectual. Ao longo de sua carreira, ajudou a formar inúmeras gerações de cientistas políticos, sociólogos, economistas e profissionais que hoje ocupam espaços estratégicos na academia, nos governos e na sociedade civil. Sempre generoso, incentivava seus alunos a pensar criticamente, a questionar estruturas e a olhar para a Amazônia não como periferia, mas como centro de análise e de formulação de políticas.

O legado de Roberto Corrêa é imenso e perene. Sua vida foi, e continuará sendo, uma inspiração para todos que acreditam no poder da educação, da ciência e da participação política como motores de mudança.

Neste momento de despedida, a comunidade acadêmica, seus ex-alunos, colegas e amigos se curvam em respeito e gratidão. Que sua trajetória continue a iluminar os caminhos daqueles que, como ele, acreditam que o conhecimento, aliado à ação, é capaz de transformar realidades e construir futuros mais justos.

Descanse em paz, professor Roberto Corrêa!

Sua voz ecoará, sempre, na luta pela democracia e pelo desenvolvimento da Amazônia!