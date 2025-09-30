Princípios humanistas legados por Jesus Cristo e por uma ética ao mínimo existencial Artigo de opinião destaca valores ensinados por Cristo como base para leis e condutas atuais Océlio de Morais 30.09.25 9h35 Não há um adjetivo que qualifique sua nobreza, porque qualquer adjetivo que possa ser empregado não seria suficiente para destacar a exponencial máxima de sua grandeza do que foi a sua honradez. Mas é seguro dizer: ele nunca fez mal a alguém. Ele simplesmente foi perfeito: nunca foi acusado de corrupção, nem vendeu sua alma ao diabo em troca dos poderes do mundo. Ele foi um homem integralmente honesto e só fez o bem por onde passou e enquanto viveu. Instiga-se o leitor a viajar no tempo através dos compêndios da história e das obras mais confiáveis que a humanidade já produziu para lembrar dos mais notáveis nomes que mudaram o curso da história: Sócrates, Platão, Aristóteles, Galileu Galilei, Isaac Newton, Charles Darwin, Thomas Edison, Mahatma Gandhi, Albert Einstein e Stephen Hawking. E também mulheres extraordinárias como Cleópatra, Joana d’Arc, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Imperatriz Leopoldina, Madre Teresa de Calcutá e Margaret Thatcher. Mas o maior de todos foi extraordinariamente notável não pelo acúmulo de riquezas, tampouco pelo poder. Sua métrica de vida foi a humildade e a fraternidade. Princípios universais e a figura de Jesus Se tomarmos os conceitos da atualidade, pode-se dizer que ele não foi feminista nem machista; não foi de esquerda nem de direita; não adotou discursos ideológicos. Seu lema foi o amor universal. Na minha convicção, o maior de todos os filósofos, teólogos, profetas e pacifistas foi Jesus Cristo de Nazaré. A Lei Maria da Penha (11.340/2006), que protege mulheres da violência, reflete princípios já defendidos por Jesus: “Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra” (João 8:7). Jesus também instituiu o princípio da não violência: “Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra” (Mateus 5:39). E sobre justiça: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos” (Mateus 5:6). Separação entre religião e Estado Jesus também é referência para o princípio da separação entre fé e política: “Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21). O Código de Ética da Magistratura estabelece a necessidade de verdade, imparcialidade e ética no julgamento. Jesus Cristo também ensinou: “Não julgueis, para que não sejais julgados” (Mateus 7:1-5). Ciência, ética e humanidade A ciência evolui e rompe barreiras, mas precisa manter como base o respeito à vida. É preciso reconhecer os princípios éticos deixados por Jesus Cristo como essenciais à construção de uma humanidade mais justa e consciente. Que a ética honesta e o amor ao próximo nos sirvam de guia para o que chamamos de mínimo existencial e que esses valores permaneçam como um bem inestimável para a evolução humana. Nota legal: Em observância à Lei nº 9.610/98, todas as crônicas, artigos e ensaios desta coluna podem ser utilizados para fins estritamente acadêmicos, desde que citado o autor na seguinte forma: MORAIS, O.J.C.; Instagram: oceliojcmoraisescritor Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas océlio de morais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Océlio de Morais . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM OCÉLIO DE MORAIS Princípios humanistas legados por Jesus Cristo e por uma ética ao mínimo existencial Artigo de opinião destaca valores ensinados por Cristo como base para leis e condutas atuais 30.09.25 9h35 Océlio de Morais Os três verbos para não cometer injustiças: ser (justo), praticar (a justiça) e lutar (pela justiça) 16.09.25 8h10 Océlio de Morais Jesus Cristo e o sistema de seu tempo 09.09.25 8h55 Océlio de Morais Promessa de rei, seja qual for a motivação, justifica uma cabeça numa bandeja? 26.08.25 9h52