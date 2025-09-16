Os três verbos para não cometer injustiças: ser (justo), praticar (a justiça) e lutar (pela justiça)

Coisas injustas e fatos injustos são vistos e cometidos todos os dias. Nem sempre os percebemos. Mas, provavelmente, uma quase infinidade de pessoas já foi vítima de injustiças ou já cometeu alguma injustiça.

Desde sempre isso acontece – e ainda continuará acontecendo enquanto a humanidade existir – porque a natureza humana tem por princípio a autodefesa da sobrevivência e, muitas vezes no exercício deste princípio, não raro comete injustiças, quando extrapola a razão própria de justiça.

Noutras hipóteses, a condição humana – sob uma perspectiva filosófica aqui é colocada como a essência ou característica que determina alguém – igualmente pode levar ao cometimento de injustiças, notadamente quando a referência de vida é a centralização do poder para ampliar mais poderes e, assim, manipular e dominar as pessoas. Manipular pessoas é um ato silencioso de injustiça, tão vil e nocivo ao ponto da pessoa injustiçada perder as esperanças na vida e na própria Justiça.

Sob o ponto de vista filosófico, pode-se dizer, de modo bem singular, que a injustiça é a ausência de justiça ou a negação da honestidade, produzindo como efeito uma espécie de fel ou azedume no coração da Alma, a qual também sente-se como se estivesse sendo perfurada por uma lança parafuso, que vai rasgando tudo. Por isso, quem sofre injustiças nunca esquece, pois a injustiça também é uma ofensa que atinge o emocional e psicológico. E, assim, as injustiças deixam profundas cicatrizes.

Se cada um de nós dermos uma folheada bem honesta nas páginas dos nossos livros da vida, é muito possível que possamos achar os registros das injustiças cometidas, de modo consciente ou inconsciente, assim como também provavelmente encontraremos coisas, fatos e atos que nos causaram injustiças, ou, ainda, encontraremos honrosos atos de justiça que praticamos.

Então, a questão de ser justo ou injusto é um desafio cotidiano de cada pessoa por toda a existência própria. Logo, ser justo ou ser injusto é uma questão ética. Isso leva-me a afirmar que o grande problema da injustiça é a corrupção ética do senso de justiça por cada pessoa, pois a essência da justiça, em sentido filosófico, é a honestidade, a qual pode ser traduzida como honradez, dignidade e probidade.

A questão a saber – a par da visão ética da justiça – é se essa compreensão acerca da essencialidade da justiça está na prioridade da cada um como virtude a direcionar a prática dos atos justos. Portanto, essa é uma questão de opção – se pelo justo ou pelo injusto – dirá sobre o caráter ético de cada indivíduo.

Para concluir essa breve pensata, é bem assertivo afirmar que – para priorizar como lema e objetivo de vida o esforço em ser justo e ainda lutar pela justiça – há uma premissa inarredável, na minha perspectiva de vida, qual seja, a de que a justiça honesta precisa está dentro de cada um com a força de três verbos: ser (justo), praticar (a justiça) e lutar (pela justiça). São os três verbos da justiça para não cair na tentação de cometer injustiças.

Agora, diariamente, resta-nos conjugar esses verbos para cometermos injustiças.

