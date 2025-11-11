Capa Jornal Amazônia
O.J.C. MORAIS

OCÉLIO DE JESÚS C. MORAIS

PhD em Direitos Humanos e Democracia pelo IGC da Faculdade de Direito Coimbra; Doutor em Direito Social (PUC/SP) e Mestre em Direito Constitucional (UFPA); Idealizador-fundador e 1º presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (Cad. 01); Acadêmico perpétuo da Academia Paraense de Letras (Cad. 08), da Academia Paraense de Letras Jurídicas (Cad. 18) e da Academia Paranaense de Jornalismo (Cad. 29) e escritor amazônida. Contato com o escritor pelo Instagram: @oceliojcmorais.escritor

Na balança da vida, o poder do dinheiro e o poder das virtudes

Océlio de Morais

Desde que foi inventado – segundo registros históricos, há cerca de 2.000 a.C., para tornar fácil as trocas comerciais e possibilitar às pessoas a aquisição de bens  ou serviços – o dinheiro tornou-se uma espécie de valor: trabalhar para garantir o sustento próprio e da família, trabalhar para obter bens e acumular riquezas, trabalhar  para bem-viver.

Nunca presenciei alguém e nunca ouvir falar que alguém tenha colocado o dinheiro em primeiro lugar como uma questão  exclusivamente altruística – aquela conduta consciente e desinteressada de  vantagens visíveis ou ocultas –  embora sejam vários os exemplos de pessoas que doam com virtuosidade parte de suas riquezas para fins filantrópicos.

Mas, podem observar, como regra geral, bem ampla  mesmo: por sua típica natureza, o dinheiro pode comprar qualquer coisa ou quase tudo que é precificado no mercado das necessidades básicas ou das necessidades sugeridas. Qualquer pessoa com capacidade cognitiva saudável sabe disso.

Quando penso que o dinheiro pode comprar  qualquer coisa ou quase tudo que é precificado no mercado, também podem ser incluídas, nesse mercado das relações humanas, as negociatas, aqueles negócios nada transparentes ou negócios desonestos.

 Nesses casos, o dinheiro compra a dignidade, compra a honra e compra o decoro daqueles envolvidos nas negociatas – negociatas de quaisquer naturezas que se  apresentem (às vezes às claras e às vezes subliminares)  como vantajosas  ou  como se fossem uma espécie de “escambo  político”.

Quando o “escambo político” ocorre, a moeda  da relação não é a boa ética; mas, sim, a moeda corrupta e corruptível, pois o dinheiro e o poder, que estão em jogo, podem comprar quase tudo.

O dinheiro no “escambo político” – pelas vantagens materiais que são oferecidas a curto e a longo prazos –  provoca um efeito devastador nas consciências dos envolvidos: uma espécie de letargia como ausência da ética  virtuosa, caso em que todos os valores éticos são desconstruídos, precarizados ou relativizados.  Nesses casos, criam-se narrativas  éticas  para serem massificadas. Mas  narrativas sem a efetiva  prática ética, não são nada, ou melhor, são apenas narrativas manipulatórias. 

Portanto, tem-se pelo menos duas formas de ganhar e de utilizar o dinheiro: de uma  forma honesta e lícita, o modo que todos sabemos ser aquele que não causa sobressaltos e nem dores à consciência; logo,  é a forma onde o  suor do rosto possui o grau máximo de nobreza. Utiliza-se o dinheiro para o bem-estar, inclusive com  compartilhamento  fraternos e solidários.

 A outra forma é a desonesta e ilícita, aquela onde a  artimanha não se preocupa como ganhar o dinheiro, tampouco se importa  de onde vem  (a origem) o dinheiro da negociata, exatamente  porque os envolvidos demonstram não ter escrúpulos ou são destituídos da sem essência ética ou moral. 

Para a segunda hipótese – conseguir dinheiro de forma desonesta, também para utilização desonestas –  é bem apropriada a advertência de Jesus, nas palavras do evangelista Mateus (16:26-)

– "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?" 

E também segundo o Evangelho relatado por Marcos (8:36-37): "E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma?"

A  obtenção de dinheiro de forma desonesta gera desassossego à alma e, nessa condição,  os envolvidos  são pessoas que, geralmente, adotam à vida as estradas da  avareza, da  luxúria, da soberba, da  inveja, da arrogância e da prepotência. Nesse tipo de vida, a alma não possui sossego, pois vive sobressaltada pelo aprisionamento das algemas de aço da própria estupidez humana que ignora os bons valores éticos.

O dinheiro pode comprar quase tudo, é bem verdade. Mas, por exemplo, com ele  não é possível comprar a honestidade, a esperança, o perdão, a caridade e o amor na prateleira de um supermercado, numa feira livre, num shopping ou  nas relações sociais.

As virtudes da honestidade, da esperança, do perdão, da caridade e do amor  estão gratuitamente expostas (para levar e cultivar)  nas prateleiras ou nas estantes  éticas da vida.  

 

ATENÇÃO: Em  observância à Lei  9.610/98, todas as crônicas, artigos e ensaios desta coluna podem ser utilizados para fins estritamente acadêmicos, desde que citado o autor, na seguinte forma: MORAIS, O.J.C.;  Instagram: oceliojcmoraisescritor

Océlio de Morais
