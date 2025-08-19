Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Océlio de Morais chevron right

O.J.C. MORAIS

OCÉLIO DE JESÚS C. MORAIS

PhD em Direitos Humanos e Democracia pelo IGC da Faculdade de Direito Coimbra; Doutor em Direito Social (PUC/SP) e Mestre em Direito Constitucional (UFPA); Idealizador-fundador e 1º presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (Cad. 01); Acadêmico perpétuo da Academia Paraense de Letras (Cad. 08), da Academia Paraense de Letras Jurídicas (Cad. 18) e da Academia Paranaense de Jornalismo (Cad. 29) e escritor amazônida. Contato com o escritor pelo Instagram: @oceliojcmorais.escritor

O que você pensa: vale a pena ter o poder sobre tudo e perder a serenidade da Alma?

Ocelio de Jesús Morais

“Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” Teria, essa parábola de Jesus Cristo – relatada pelo apóstolo Marcos (8:36) – alguma relação com o aprisionamento da ética ao dinheiro e ao exercício do poder desviado da função ética a que se destina o exercício da autoridade? Ou, ainda, destina-se a lembrar que riqueza humana tem na serenidade da Alma e na bonança espiritual a sua maior fonte?

Confesso que todas às vezes que reflito sobre essa parábola sinto-me desafiado a observar detalhadamente – como um circuito de 360º e com a lente de ampliação mais poderosa possível – como as coisas do poder humano acontecem nas relações humanas. Sinto-me uma pequeníssima fagulha nessa infinitude do universo, é verdade! Mas, quando olho para todos os lados, penso naquilo que eu posso fazer e naquilo poderia ter feito de melhor e de bom. E aquilo que todas as pessoas (autoridades ou não) poderiam ter feito, podem fazer ou poderão fazer, sempre na perspectiva do bem e para o inteiro bem do bem.

É como se estivesse sentado à beira da praia, mirando a imensidão do mar ou, no meio da noite, num lugar deserto, olhando para o infinito do Céu coberto de estrelas: a solidão do pensamento, de repente, avisa: a qualquer momento, o tempo do poder acabará e ninguém segura o tempo da vida!!

Então, a parábola advertência de Jesus – “do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”, respeita-se –, é realmente atemporal, porque nunca perdeu e nunca perderá a atualidade, à medida que é um chamamento contínuo para a importância das escolhas éticas em busca da felicidade, seja na conquista dos bens materiais (para o bem-estar e dignidade humana), seja no exercício do poder pela autoridade, em prol do bem-comum.

Mas, observe-se: “Ganhar o mundo inteiro” pode representar ter todo o poder temporário sobre as coisas ou sobre muitas coisas, sobre destinos e vidas de tantas pessoas, cometendo arbitrariedades e injustiças. Nesse caso, o poder decorreria da força da autoridade, mas não da Alma virtuosa, pois sobre ela, o algoz perdeu o controle. 

Por outro lado, “Ganhar o mundo” também pode significar ter a elevada e a nobre coragem para garantir a justiça onde não impere a justiça ou, ainda, pode representar a única chance para desfazer atos arbitrários e injustiças que possam ter sido cometidos.  Nesse caso, haveria o controle virtuoso da Alma.

A parábola, desse modo, pode ser pensada e repensada como o sinal de alerta permanente também legado por Jesus, ainda conforme o relato do apóstolo Marcos (Mateus 26:41) para o sentido de que as tentações do dinheiro avarento e do desvio de finalidade do poder fazem perder, a qualquer um, o domínio da própria Alma. 

Daí o recado do maior filósofo e profeta de todos os tempos, Jesus: "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca".

A “carne é fraca” diante da ganância, da arrogância, da usura, da inveja, do egoísmo e também diante do exercício do poder com prepotência, e arrogância, com ódio e com injustiça. Nas duas situações, a pessoa até pode ter todo o poder do mundo e sobre muitas vidas ou coisas do mundo, mas, ironicamente, não tem o domínio da própria Alma, pois é um prisioneiro de sua própria pobreza espiritual. 

As duas parábolas proféticas estão à nossa disposição. Precisamos ouvi-las e entendê-las com a mente e o coração abertos  para que, no agora e no depois, no hoje e   no amanhã, não fiquemos no deserto dos nossos pensamentos com aquela sensação de que o tempo do poder acabou, o tempo da vida viçosa foi embora com rapidez e nada fizemos de bom e pelo bem, nem nos demos conta de descobrir a resposta: se todo o poder do mundo sobre as coisas vale alguma coisa? Ou se perdemos a singeleza e a docilidade espiritual que animam a Alma virtuosa?

 

ATENÇÃO: Em observância à Lei  9.610/98, todas as crônicas, artigos e ensaios desta coluna podem ser utilizados para fins estritamente acadêmicos, desde que citado o autor, na seguinte forma: MORAIS, O.J.C.;  Instagram: oceliojcmoraisescritor

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

ocelio de morais

oceliodemorais
Océlio de Morais
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM OCÉLIO DE MORAIS

Ocelio de Jesús Morais

O que você pensa: vale a pena ter o poder sobre tudo e perder a serenidade da Alma?

19.08.25 8h59

Océlio de Morais

O que você pensa: vale a pena ter o poder sobre tudo e perder a serenidade da Alma?

19.08.25 8h35

OCELIO DE MORAES

Por um novo humanismo (holístico) aos desafios do século XXI

12.08.25 10h20

Océlio de Morais

O exercício do poder e a brevidade da vida

15.07.25 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda