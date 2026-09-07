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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Finalmente saiu! Seduc-PA abre concurso com 2 mil vagas

Karina Jaques

Depois de muita expectativa, finalmente saiu o tão aguardado concurso da Secretaria de Estado de Educação do Pará. O edital da Seduc-PA foi publicado no dia 31 de agosto, cumprindo a previsão de que seria divulgado ainda naquele mês. E agora começa uma nova fase: a preparação com edital na mão.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso oferece 2 mil vagas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades contemplam Professor Classe I em diversas áreas, Especialista em Educação e cargos do quadro administrativo, incluindo analistas nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Estatística, Arquitetura, Engenharias, Nutrição, Psicologia e Serviço Social, além de Assistente de Gestão Governamental e Educacional.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 29 de novembro. Todos os candidatos farão prova objetiva, composta por 60 questões, divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Para Professor, Especialista em Educação e cargos de nível superior do quadro administrativo, haverá também prova discursiva, com duas questões sobre conhecimentos específicos. Já o cargo de nível médio terá apenas a prova objetiva.

Professor e Especialista em Educação ainda enfrentarão uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para março/abril de 2027. Para Professor, a etapa envolverá elaboração e defesa de plano de aula; para Especialista, plano de gestão pedagógica. Para os cargos de nível superior haverá também avaliação de títulos.

E atenção para a banca: a FGV tem um estilo muito próprio de cobrança. Conhecer suas provas anteriores e resolver muitas questões deve fazer parte da preparação a partir de agora.

O ideal, evidentemente, era ter começado antes do edital. Afinal, esse concurso era esperado há meses. Mas quem ainda não começou não deve transformar atraso em desistência. Até 29 de novembro há um período razoável para uma preparação organizada, estratégica e intensa.

Se você tem formação para algum dos cargos e deseja ingressar no serviço público, não deixe essa oportunidade passar. São 2 mil vagas distribuídas por diferentes áreas e regiões do Pará. Escolha seu cargo, conheça o edital, organize seu cronograma e comece. Ainda dá tempo — mas o tempo de começar é agora.

Breve pausa, mas a conversa continua

Em razão da aprovação da nossa colunista em concurso público e de sua mudança para Brasília para assumir o novo cargo, faremos uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Logo estaremos de volta com novas entrevistas e novos convidados.

Enquanto isso, aproveite para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

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