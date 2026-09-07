Finalmente saiu! Seduc-PA abre concurso com 2 mil vagas Karina Jaques 07.09.26 7h15 Depois de muita expectativa, finalmente saiu o tão aguardado concurso da Secretaria de Estado de Educação do Pará. O edital da Seduc-PA foi publicado no dia 31 de agosto, cumprindo a previsão de que seria divulgado ainda naquele mês. E agora começa uma nova fase: a preparação com edital na mão. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso oferece 2 mil vagas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades contemplam Professor Classe I em diversas áreas, Especialista em Educação e cargos do quadro administrativo, incluindo analistas nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Estatística, Arquitetura, Engenharias, Nutrição, Psicologia e Serviço Social, além de Assistente de Gestão Governamental e Educacional. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 29 de novembro. Todos os candidatos farão prova objetiva, composta por 60 questões, divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Para Professor, Especialista em Educação e cargos de nível superior do quadro administrativo, haverá também prova discursiva, com duas questões sobre conhecimentos específicos. Já o cargo de nível médio terá apenas a prova objetiva. Professor e Especialista em Educação ainda enfrentarão uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para março/abril de 2027. Para Professor, a etapa envolverá elaboração e defesa de plano de aula; para Especialista, plano de gestão pedagógica. Para os cargos de nível superior haverá também avaliação de títulos. E atenção para a banca: a FGV tem um estilo muito próprio de cobrança. Conhecer suas provas anteriores e resolver muitas questões deve fazer parte da preparação a partir de agora. O ideal, evidentemente, era ter começado antes do edital. Afinal, esse concurso era esperado há meses. Mas quem ainda não começou não deve transformar atraso em desistência. Até 29 de novembro há um período razoável para uma preparação organizada, estratégica e intensa. Se você tem formação para algum dos cargos e deseja ingressar no serviço público, não deixe essa oportunidade passar. São 2 mil vagas distribuídas por diferentes áreas e regiões do Pará. Escolha seu cargo, conheça o edital, organize seu cronograma e comece. Ainda dá tempo — mas o tempo de começar é agora. Breve pausa, mas a conversa continua Em razão da aprovação da nossa colunista em concurso público e de sua mudança para Brasília para assumir o novo cargo, faremos uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Logo estaremos de volta com novas entrevistas e novos convidados. Enquanto isso, aproveite para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Finalmente saiu! Seduc-PA abre concurso com 2 mil vagas 07.09.26 7h15 TRT8 avança com a FCC: o edital está cada vez mais perto 31.08.26 7h15 Estudar para concurso é acreditar em um futuro que você ainda não vê 24.08.26 7h15 Concurso TRT-8: a discursiva da FCC pode definir a sua aprovação 17.08.26 7h15 Inclusão racial: igualdade de oportunidades também se constrói nos concursos públicos Políticas de ação afirmativa buscam reduzir desigualdades históricas e ampliar a representatividade racial na Administração Pública 10.08.26 7h15 Português da FGV: mais do que decorar regras, é preciso aprender a interpretar 03.08.26 7h30 Depois de 20 anos sem concurso, Alepa define banca e se prepara para publicar novo edital 27.07.26 7h30 FCC é a banca do próximo TRT-8: quem se antecipa larga na frente 20.07.26 7h15