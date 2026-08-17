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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Concurso TRT-8: a discursiva da FCC pode definir a sua aprovação

Karina Jaques

A Fundação Carlos Chagas (FCC) já foi escolhida como banca do próximo concurso do TRT da 8ª Região. Embora o edital ainda não tenha sido publicado, quem pretende disputar uma vaga já tem uma informação valiosa para orientar a preparação: é hora de conhecer — e treinar — o estilo de prova da FCC. E isso inclui a discursiva.

A FCC possui tradição em concursos de tribunais e costuma trabalhar com diferentes formatos de prova discursiva, especialmente redação dissertativo-argumentativa e estudo de caso, a depender do cargo e das regras estabelecidas no edital.

Na redação, não basta decorar uma estrutura. A banca exige compreensão adequada da proposta, capacidade de argumentação, organização das ideias, coesão, clareza e domínio da norma-padrão.

Já o estudo de caso tem outra lógica. O candidato recebe uma situação concreta e precisa demonstrar conhecimento técnico para solucionar os problemas apresentados. Em áreas jurídicas, isso pode exigir identificação dos institutos envolvidos, fundamentação legal e apresentação objetiva da solução. Aqui, saber o conteúdo não é suficiente: é preciso conseguir colocá-lo no papel, de maneira organizada e dentro do espaço disponível.

E esse é justamente um dos motivos pelos quais a preparação para a discursiva não deve começar depois da publicação do edital.

Na prova objetiva, muitas vezes o candidato reconhece a resposta correta entre as alternativas. Na discursiva, precisa produzir a resposta sozinho. É uma habilidade que exige treino, correção dos erros e repetição.

Além disso, a prova discursiva pode ser eliminatória e classificatória e provocar mudanças importantes na classificação final. Uma excelente objetiva pode perder força diante de uma discursiva ruim.

Para quem está de olho no TRT-8, portanto, a preparação já pode começar. Estude as disciplinas, mas reserve também espaço na rotina para escrever. Resolva estudos de caso, treine redações e aprenda a transformar conhecimento em resposta.

Quando o edital chegar, talvez seja tarde para começar do zero. Discursiva se aprende escrevendo — e aprovação também se constrói antes do edital.

Elton Marinho explica o que você precisa saber sobre a discursiva da FCC

Para auxiliar quem está se preparando para a discursiva da FCC, com foco no TRT da 8ª região, a coluna entrevistou Elton Marinho, Professor de Redação e Discursivas.

Segundo Marinho:     

  1. O candidato deve sempre atentar para a norma culta e para a boa escrita (legível);     
  2. O candidato deve treinar as discursivas e submeter à correção de um professor.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

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