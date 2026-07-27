Depois de 20 anos sem concurso, Alepa define banca e se prepara para publicar novo edital

Depois de 20 anos sem realizar concurso público, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) deu um passo decisivo para a realização de um dos editais mais aguardados do Estado. A contratação da Fundação Cetap como banca organizadora confirma que o certame deixou o campo das expectativas e entrou na fase de preparação do edital.

Embora ainda não tenham sido divulgados oficialmente os cargos e as vagas, a espera prolongada indica um cenário de grande necessidade de renovação do quadro de servidores efetivos. O último concurso foi realizado em 2006, ofertando vagas para diversas áreas, como Analista de Sistemas, Contador, Jornalista, Biblioteconomista, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Taquígrafo e outros cargos administrativos.

Justamente pelo intervalo de duas décadas, o edital de 2006 já não deve ser utilizado como principal referência de estudos. A estrutura da Administração Pública mudou, a legislação evoluiu e o perfil das bancas também se transformou. Neste momento, a estratégia mais inteligente é construir uma base sólida nas disciplinas comuns aos concursos do Poder Legislativo.

Uma boa alternativa é observar editais recentes de Assembleias Legislativas. O concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, por exemplo, oferece vagas para técnico e analista legislativo e contempla disciplinas como Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo e conhecimentos específicos da atividade legislativa. Também vale analisar concursos recentes de outras Casas Legislativas, como a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, identificando as matérias que aparecem com maior frequência.

Quem aguarda a publicação do edital para só então abrir os livros começará a preparação ao lado de milhares de concorrentes. Já quem inicia agora chegará ao lançamento do edital com uma base consolidada, precisando apenas ajustar os estudos às regras específicas do concurso.

Em concursos públicos, a aprovação costuma ser construída no período de pré-edital. E, no caso da Alepa, tudo indica que esse período já começou.

Douglas Castilho, Analista do Senado Federal, conta como foi sua trajetória até ocupar um dos cargos mais atraentes do Legislativo.

Para inspirar quem está se preparando para concursos do Poder Legislativo, a coluna entrevistou Douglas Castilho, Analista do Senado Federal.

Castilho deu as seguintes orientações:

Se você deseja passar em um concurso público encontre a sua motivação;

Estude e faça todas as provas que puder. Todo fim de semana tem uma nova oportunidade.

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