Não me peça de graça a única coisa que eu posso cobrar

Ninguém vai a uma loja e pede para usar uma roupa ou um objeto por algumas horinhas para depois devolvê-lo, sem ter que pagar, assim também, o Test-drive é feito não para solucionar o teu problema de locomoção, mas para gerar a consciência de que um carro pode fazer a pessoa se deslocar com rapidez, praticidade e comodidade. Vale ressaltar que mesmo que você compre esses produtos, não existe garantia de que eles lhe servirão como esperado, a medida em que um sapato pago adiantado pode causar um calo em seus pés.

A mesma sistemática ocorre com a prestação de serviços intelectuais de um advogado. O desafio da prestação de serviços intelectuais é que eles não são palpáveis. O cliente só enxerga perdas, uma vez que precisar pagar para um terceiro brigar por um direito que ele sabe que é dele, e até o Google já confirmou a informação. O advogado, portanto, serve para assinar uma petição.

Pior do que parecer não tão útil, é ser um entrave para conquistar um direito que já é seu.

Quando o cliente se depara com a informação que só realiza divórcio se for representado por advogado, só se abre uma empresa se um advogado visar o contrato, só levanta o dinheiro do pai falecido se um advogado pedir ao juiz um alvará; enxerga a advocacia obstáculo dispendioso que ele mesmo poderia suprir com ou sem conhecimento de leis. Afinal, trata-se de uma assinatura. Nesta linha, o advogado que ousa cobrar por uma consultoria teme perder as poucas oportunidades que lhe surgem.

Acontece que a prestação de serviço advocatício não está no ato de assinar, escrever uma peça ou se reportar ao juiz, mas sobre ganhar, perder ou diminuir prejuízos. Afinal, você pode assinar um divórcio e perder a metade de seu patrimônio e afastar seus filhos; pode ainda instituir uma empresa que autoriza seu sócio a levantar grandes quantias em dinheiro sem sua autorização e pode também, demorar dez anos para sacar um dinheiro que conseguiria em menos tempo. Sob essa perspectiva, tem o cuidado de desenhar o futuro do cliente com o menor prejuízo possível. E esse trabalho demanda tempo, disponibilidade e conhecimento. É por isso, que essa análise de riscos deve ser cobrada, tal qual todo os esforços empreendidos durante a tramitação de um processo.

Claro que demonstrar a importância deste serviço é responsabilidade do advogado ao atender esse cliente. Esperar por uma atitude efetiva de um órgão de classe com mercado completamente inchado, não resolverá seus problemas, culpá-los, também não. Um advogado que quer rentabilizar sua carreira precisa primeiramente valorizar a si e ao seu trabalho, calcular o valor de sua hora, quantificar a força do seu trabalho, e investir em conhecimento, lidar com cliente sem medo de perdê-lo, e sempre que tiver a chance, chamar atenção para o diferencial de sua advocacia.

Cobrar pelos seus serviços não quer dizer que você não possa se aliar com parceiros, trocando serviços e produtos, e muito menos que você nunca ajudará uma pessoa necessitada alcançar seus direitos. Isso faz parte da carreira, principalmente de quem está iniciando. Humildade na medida certa, ou seja, sem se humilhar será um fator de impulsionamento de carreira certeiro. No entanto, mesmo que seja difícil e que você tema afugentar clientes no começo, estabelecer limites, condições e modo de trabalho determinarão não apenas quem é você no mercado, mas qual nicho você irá prestar o seu serviço diferenciado.