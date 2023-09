O poder da marmita: refeições caseiras podem contribuir para o equilíbrio financeiro

Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa vida financeira. Essa é, na verdade, a grande premissa para quem busca finanças mais equilibradas - de pouco em pouco, é possível atingir cada um dos nossos objetivos, desde que haja constância e disciplina.

Um desses pequenos atos de responsabilidade financeira é trocar o delivery de comida por refeições caseiras. Embora possa parecer uma atividade trivial e até subestimada, o impacto de levar comida de casa para o trabalho pode ser surpreendente.

Vou até citar um caso pessoal. No primeiro semestre deste ano, adquiri o costume de fazer minhas próprias refeições, e retomei esse hábito nas últimas semanas. O local que eu trabalho, com sede no bairro Marco, tem algumas opções próximas para almoço, mas as que atendem às minhas demandas de alimentação saudável são mais caras.

Vou dar um exemplo. Um prato simples e bem equilibrado em nutrientes não sai por menos de R$ 20. Se eu gastar esse valor todos os dias, seis vezes na semana (já que fazemos plantões aos sábados ou domingos), serão R$ 120 por semana apenas com o almoço.

Ir ao supermercado semanalmente, por outro lado, tira entre R$ 140 e R$ 150 da minha conta. O detalhe é que essa quantia inclui também alimentos suficientes para o jantar, café da manhã e lanches em geral. Percebem o quanto sai mais caro comprar uma refeição na rua por dia?

Pode parecer pouco pagar R$ 20 por dia, mas no final do mês serão R$ 480, dinheiro que você poderia usar para fazer supermercado e garantir todas as refeições do dia.

Claro que estou falando das porções receitadas pela minha nutricionista - pode ser que você gaste um pouco mais, mas ainda terá uma boa economia.

Uma dica importante para ter sucesso é pesquisar os supermercados mais baratos ou buscar promoções pelos aplicativos dos estabelecimentos. Quem puder comprar em quantidade, no preço de atacado, também garantirá mais descontos.

Veja como as marmitas podem te ajudar:

Redução de desperdício: Ao preparar as refeições, você pode planejar melhor o uso dos alimentos, reduzindo o desperdício. Os restos podem ser reinventados em novas refeições, economizando dinheiro e contribuindo para a redução do desperdício de alimentos.

Investimento financeiro: A economia gerada por levar comida de casa pode ser direcionada para investimentos financeiros, como poupança, fundos de investimento ou pagamento de dívidas. Com o tempo, esse dinheiro economizado pode crescer significativamente.