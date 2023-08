Maratonar séries pode ajudar a entender melhor sobre o mundo das finanças

Se tem uma coisa que muita gente ama fazer, é aproveitar as horas livres para assistir uma série que está em alta ou aquelas clássicas que todo mundo comenta. Além de garantir entretenimento, muitas produções audiovisuais são excelentes fontes de informação e conhecimento para diversas áreas, como o mundo das finanças.

Conteúdos audiovisuais focados em economia e no mercado financeiro foram tema do segundo episódio do podcast "Popcast", apresentado pelo jornalista Ronald Gillet, também conhecido como "o véio nerd", e que contou com a participação do doutor em Ciências Políticas e professor universitário, Rodolfo Marques. O Popcast é um projeto idealizado pelo Grupo Liberal e patrocinado pelo Popbank.

Entre os principais pontos debatidos durante o bate-papo estão os benefícios que as produções audiovisuais sobre finanças podem trazer para quem está assistindo, como lições de vida e exemplos que podem ser seguidos na vida real. "Você tem, primeiro, a oportunidade de poder aprender e de visitar várias realidades. Hoje em dia, se produz muita coisa boa. Com isso, você pincela situações que podem te ajudar e você tem a oportunidade de mergulhar em realidades diferentes", destaca Rodolfo Marques.

O consumo de séries e conteúdos relacionados ao mundo dos negócios pode ajudar, e muito, quem deseja estar mais atento às mudanças que o mercado financeiro sofre diariamente. Porém, é importante ter cuidado com os exageros, já que o mundo das finanças pode ser complexo para muita gente.

"Esses conteúdos trazem muita informação. Então, depende muito do tempo disponível e a maneira que nós gostamos de consumir esse tipo de conteúdo. Nós acabamos de viver um período pandêmico, em que as pessoas ficaram mais tempo em casa. O maratonar série acabou se tornando um grau de companhia. Segundo, é importante pensar se vai assistir a série para aprender ou apenas para relaxar”, complementa o convidado.

As séries trazem informações importantes e relevantes sobre o universo das finanças (Envato Elements)

Além das séries, uma boa forma de aprender mais sobre o universo das finanças é acompanhar reality shows que abordam temáticas relacionadas ao mercado financeiro. "Nos reality shows a gente vê relatos de experiências como sendo aspectos fundamentais. O Shark Tank, por exemplo, mostra situações de empreendedores, como você pode transformar um modelo de negócio e como ganhar dinheiro com aquilo. A gente tem o que aprender com esses conteúdos”, explica Rodolfo.

Para finalizar, Rodolfo Marques deixa dicas para quem quer iniciar no mundo das finanças. "Perguntar é sempre muito importante e ler é fundamental. Ler obras que falem sobre o mercado financeiro, mas que também falem de outros conteúdos e processos que são importantes. É importante se inteirar sobre o assunto. São caminhos interessantes: a leitura, a dúvida e ter a ajuda de um consultor financeiro. Essas são maneiras importantes de gerenciar a vida financeira com menos burocracia e com menos papelada", finaliza o convidado.

Para saber mais sobre o mundo das finanças e ouvir o episódio completo do podcast Popcast clique aqui.