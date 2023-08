Finanças pós-férias: veja dicas de como voltar a planejar o orçamento em agosto

O mês de julho foi agitado para os paraenses, que aproveitaram o verão amazônico para ir às praias e aos balneários próximos. O lado bom é a diversão entre amigos ou familiares, mas a chegada do segundo semestre - letivo e de trabalho - traz uma preocupação: os gastos excessivos do verão começam a dar as caras.

A falta de planejamento antes de uma viagem pode prejudicar as finanças familiares de uma forma drástica. Afinal, uma pequena parte das pessoas não usaria o cartão de crédito quando o dinheiro da conta bancária acabasse durante a viagem. Isso exigiria um enorme controle. E, julgando pelo nível de endividamento no Pará, que sempre fica acima dos 60%, a falta de responsabilidade financeira é mais comum.

O fato é que as faturas com os gastos de julho vão começar a vencer e eu aposto que os valores estão mais altos que o normal. E é preciso fazer alguns sacrifícios para voltar aos trilhos na vida financeira a partir de agora.

Colocando as finanças em ordem

Uma saída importante nesse momento é saber como pagar a fatura, se ela estiver mais alta que o seu padrão. O melhor mesmo é fazer o pagamento à vista e na data de vencimento, sem precisar parcelar o valor, atrasar ou pagar o mínimo. Para isso, caso você tenha um dinheiro guardado ou uma reserva de emergência, esse é o momento de retirar da conta.

Mas, se isso não for possível, é preciso fazer uma extensa pesquisa para saber o que é o melhor na sua situação. Em que cenário os juros do cartão de crédito ficarão menores: atrasando a fatura, pagando o mínimo permitido ou parcelando o valor pelos próximos meses? Não posso dar a resposta aqui porque cada banco tem suas regras, então busque atentamente as taxas contadas pelo seu cartão e faça simulações antes de tomar uma decisão.

Outro passo importante é ter mais consciência financeira para evitar que situações como essa se repitam. Quem quer viajar com tranquilidade deve se planejar. Portanto, se ano que vem você pretende curtir as férias em outra cidade, mesmo que seja dentro do Estado, comece desde já a se planejar. Guarde um pequeno valor todos os meses e aproveite quando for viajar.

Veja algumas dicas de como voltar a ter as finanças organizadas:

Faça um balanço financeiro da sua situação: esse é o primeiro passo depois de voltar de uma viagem. Organize todos os seus gastos, olhe o extrato da conta e veja o que ainda precisa ser pago e qual o valor da dívida.

esse é o primeiro passo depois de voltar de uma viagem. Organize todos os seus gastos, olhe o extrato da conta e veja o que ainda precisa ser pago e qual o valor da dívida. Renegocie: caso não tenha como pagar tudo à vista e acabar atrasando a fatura, entre em contato com o banco e tente negociar a dívida para não pagar tantos juros.

caso não tenha como pagar tudo à vista e acabar atrasando a fatura, entre em contato com o banco e tente negociar a dívida para não pagar tantos juros. Saiba como quitar a fatura: voltando ao ponto citado no texto, pesquise o máximo possível para evitar gastos desnecessários com juros.

voltando ao ponto citado no texto, pesquise o máximo possível para evitar gastos desnecessários com juros. Reduza ao máximo os seus gastos: aproveite esse mês pós-férias para se resguardar e evitar saídas com amigos. Não gaste o que não pode para não ter uma fatura muito alta em setembro.

aproveite esse mês pós-férias para se resguardar e evitar saídas com amigos. Não gaste o que não pode para não ter uma fatura muito alta em setembro. Se planeje mais: a partir de agora, já sabe, as férias do ano que vem aguardam e é preciso se planejar para aproveitá-las. Veja os destinos mais vantajosos; se for sair do Estado compre logo as passagens; e faça uma caixinha com valores para a viagem.