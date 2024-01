Mesmo com mudança no rotativo do cartão de crédito, é preciso ter cuidado ao usar modalidade

Em vigor desde a última quarta-feira (3), uma mudança nas regras do rotativo do cartão de crédito tem repercutido bastante. Trata-se de uma medida que definiu que a dívida de quem atrasa o pagamento da fatura do cartão não pode mais superar o dobro do montante original. O cálculo leva em consideração a cobrança de juros e de encargos financeiros, ficando de fora apenas o custo do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

Ou seja, se a sua conta deu R$ 1.000 neste mês e você não pagou, os juros não podem ser tão altos a ponto de o valor total passar de R$ 2.000. Considerando a regra vigente até esta mudança, em que as taxas chegavam a até mais de 430% por ano, isso poderia facilmente acontecer.

Mas, para quem está por fora do assunto, vamos pelo começo. O rotativo é, basicamente, a linha de crédito mais cara do mercado, e por isso só deve ser usada em casos emergenciais. Ela é ativada automaticamente quando o cliente deixa de pagar a fatura integral na data de vencimento.

Em outubro, na divulgação mais recente do Banco Central, a taxa média de juros cobrada pelos bancos de pessoas físicas ficou em 431,6% ao ano. Imagine pagar esses juros em um atraso…

Uso não pode ser desenfreado

Embora a situação dos consumidores possa melhorar com a mudança, não significa que o uso do cartão de crédito deve se tornar desenfreado a partir de agora. Até porque pagar o dobro da dívida ainda sai muito caro, e o acúmulo de juros pode ser um grande problema para as finanças, se tornando até uma bola de neve. Além disso, ter atrasos recorrentes também pode prejudicar sua “reputação” no mercado.

Mas, claro, a medida não é retroativa, então só vale para valores que entraram no rotativo da última quarta-feira (3) para frente. Se o cliente já estava inadimplente na modalidade antes disso, os valores cobrados poderão continuar subindo para além do novo teto estabelecido.

Como evitar endividamento no cartão de crédito:

Pague o valor total: Evite o rotativo, pagando a fatura integral. Assim, você evita os altos juros associados a essa modalidade.

Controle de gastos: Estabeleça um orçamento mensal e mantenha-se dentro dele. Evite gastos impulsivos que podem levar a dívidas no cartão.

Conheça as taxas: Esteja ciente das taxas de juros do seu cartão. Compreender os custos ajuda a evitar surpresas desagradáveis.

Uso emergencial: Reserve o cartão para situações de emergência. Evite usá-lo para despesas cotidianas que podem se acumular.

Data de vencimento: Programe-se para pagar a fatura antes da data de vencimento, evitando encargos adicionais.

Negociação de juros: Em caso de dificuldades financeiras, negocie com a operadora para reduzir os juros ou estabelecer um plano de pagamento.

Evite pagar o mínimo: Evite o pagamento mínimo da fatura. Quanto mais você pagar, menor será o acúmulo de juros.

Emergência financeira: Mantenha uma reserva financeira para cobrir despesas imprevistas, reduzindo a dependência do cartão.