Carnaval 2024: aeroportos paraenses receberão 16 voos extras no ‘feriadão’

O Carnaval deste ano será celebrado um pouco mais cedo que o normal. Marcada para os dias 12 e 13 de fevereiro, a folia promete atrair muitas pessoas ao Pará, e por isso as companhias aéreas já se preparam para atender à alta demanda de turistas.

Dentro do Estado, os aeroportos de Belém, Marabá e Santarém terão 16 voos extras da Latam Airlines entre os dias 9 e 16 de fevereiro, como a companhia aérea informou com exclusividade à coluna. A comparação é com o Carnaval do ano passado, de 17 a 24 de fevereiro, que teve uma operação regular de voos.

Ao todo, a empresa prevê o transporte de mais de 12 mil passageiros em 72 pousos no Pará durante o “feriadão” dos foliões. O volume de voos, portanto, será 29% maior do que nas festividades do ano passado.

No Carnaval de 2024, a Latam vai operar voos diretos para Belém a partir de outros cinco aeroportos: São Paulo (29 voos), Brasília (10), Fortaleza (8), Macapá (7) e Manaus (2). Já Marabá e Santarém receberão um voo diário a partir de Brasília, somando um total de 16 voos no período para esses destinos.

Alta no turismo

Tendo em vista a quantidade de visitantes nas cidades paraenses no mês que vem, o turismo deve ficar bem movimentado. Os empresários que trabalham com eventos e bebidas, principalmente, terão um fluxo bem mais intenso que o normal.

E como os foliões não visitam o Pará apenas para curtir os blocos e festas temáticas do Carnaval, os restaurantes também devem ter um movimento maior. É um excelente momento para os visitantes explorarem a região amazônica, conhecerem florestas e rios e experimentarem a culinária local.

Os empreendedores, claro, podem aproveitar o fluxo extra e oferecer serviços de qualidade e atendimentos diferenciados, além de passeios pensados exclusivamente para quem vem de fora.

Benefícios da vinda de turistas ao Pará:

Impacto econômico: O aumento do turismo durante o Carnaval tem impacto significativo na economia local , o que pode incluir o aumento nas receitas de hotéis, restaurantes, empresas de transporte, lojas locais e outros setores relacionados ao turismo.

O tem impacto significativo na , o que pode incluir o aumento nas receitas de hotéis, restaurantes, empresas de transporte, lojas locais e outros setores relacionados ao turismo. Geração de empregos temporários: Com a vinda de milhares de foliões ao Pará , a demanda adicional durante o período do Carnaval pode levar à geração de empregos temporários , com mais trabalhadores em hotéis, restaurantes, guias turísticos e outros serviços.

Com a vinda de , a demanda adicional durante o período do pode levar à , com mais trabalhadores em hotéis, restaurantes, guias turísticos e outros serviços. Promoção de produtos locais: Empresários locais podem se beneficiar promovendo produtos típicos da região para os turistas, incentivando assim o consumo de artesanato, alimentos locais e lembranças regionais.