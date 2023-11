Black Friday e os perigos do consumismo; saiba como evitar endividamento

A temporada de compras mais aguardada do ano está chegando - junto com a promessa de descontos incríveis em uma ampla variedade de produtos. A Black Friday deste ano está marcada para o dia 24 de novembro, daqui a duas semanas, mas muitas lojas já estão antecipando campanhas e promoções.

Embora a data seja recheada de oportunidades para muitos, também pode se transformar em uma armadilha financeira para aqueles que não têm controle sobre seus impulsos. Na hora, todo calçado, roupa, acessório e, principalmente, eletrônico parece indispensável, não é?

Alguns dias atrás eu estava na academia, fazendo esteira, e na televisão aberta passava um filme que retrata de forma até cômica a luta contra o desejo de comprar tudo o que reluz: "Delírios de Consumo de Becky Bloom". A protagonista, Becky Bloomwood, é uma compradora compulsiva que se encontra em apuros financeiros devido aos seus gastos desenfreados. Ela é aquela pessoa que paga um cartão com o outro, sabe?

A Black Friday é a época em que muitos de nós ficamos tentados a gastar mais do que o planejado. As lojas anunciam descontos incríveis, e as promoções relâmpago aparecem a cada clique. Mas, é importante lembrar que, por trás das ofertas tentadoras, há a necessidade de manter o equilíbrio financeiro.

Lembre-se de que a data é uma oportunidade de economia, mas só se for feita com responsabilidade financeira. E, além disso, não adianta nada garantir descontos se o seu saldo vai ficar no vermelho. E pior: se os juros dos cartões de crédito vão alcançar você.

Agora é o momento de se preparar, criar um plano sólido e resistir às tentações. Seja como Becky Bloomwood do filme, que eventualmente aprendeu a controlar seus impulsos de compra, ou como muitas pessoas que aproveitam as ofertas da Black Friday com sensatez, sua saúde financeira agradecerá.

Confira dicas para se proteger dos perigos financeiros da Black Friday:

Estabeleça um orçamento: Antes de começar a comprar, defina um orçamento claro e determine quanto você pode gastar sem comprometer suas finanças.

Antes de começar a comprar, defina um orçamento claro e determine quanto você pode gastar sem comprometer suas finanças. Faça uma lista de compras: Planeje antecipadamente o que você realmente precisa comprar. Evite ceder a impulsos de compra.

Planeje antecipadamente o que você realmente precisa comprar. Evite ceder a impulsos de compra. Pesquise preços: Não se deixe enganar por falsos descontos. Faça pesquisas online para comparar preços e garantir que você está obtendo uma verdadeira barganha. Há aplicativos e sites que podem ajudá-lo.

Não se deixe enganar por falsos descontos. Faça pesquisas online para comparar preços e garantir que você está obtendo uma verdadeira barganha. Há aplicativos e sites que podem ajudá-lo. Evite compras por impulso: Antes de concluir uma compra, dê um passo atrás e reflita. Pergunte a si mesmo se o item é realmente necessário e se você pode pagar por ele sem comprometer sua situação financeira.

Antes de concluir uma compra, dê um passo atrás e reflita. Pergunte a si mesmo se o item é realmente necessário e se você pode pagar por ele sem comprometer sua situação financeira. Fique atento às compras online: Certifique-se de que as lojas online sejam legítimas e seguras. Evite ofertas muito boas para serem verdadeiras, pois podem ser golpes