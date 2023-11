O Toró:

Festival Audiovisual Universitário de Belém é um projeto de extensão vinculado ao Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará com objetivo de promover a difusão da produção audiovisual universitária de todo país, com exibição de filmes em curta-metragem realizados no contexto educacional. O Toró foi criado pela professora Dra. Ana Lobato, e atualmente é coordenado prof. Dr. Alex Damasceno. A primeira edição do Toró ocorreu em 2015. Mais de 130 filmes foram inscritos no 7º Toró que será exibido em Belém entre os dias 21 e 25 de novembro.

A Mostra Competitiva de 2023 terá exibição de 51 curtas, que disputam nas categorias de Ficção, Documentário e Experimental. São filmes das cinco regiões do país: 18 do Nordeste, 11 do Norte, dez do Sul, sete do Sudeste, quatro do Centro-Oeste e um filme produzido em Cuba (por um realizador brasileiro). Um dos filmes do festival é o curta metragem paraense Fotógrafo de Família (foto) de Denise Espíndola. No encerramento do Festival, dia 25 de novembro, será exibida, fora de competição, a Mostra Cinema UFPA, com nove obras produzidas por estudantes da UFPA.

Os laureados do 7º Festival de Cinema Toró serão selecionados pelo Júri Oficial em categorias distintas, incluindo Melhor Ficção, Melhor Documentário e Melhor Filme Experimental. Além disso, a participação do público é fundamental, pois terão a oportunidade de eleger seus filmes favoritos em cada categoria.

Uma inovação nesta edição de 2023 que terá exibições no Cine SESC Ver-o-peso com entrada gratuita é a introdução de uma categoria especial: o Júri do festival dedicará sua atenção ao eleger o melhor filme universitário produzido na região norte. Este reconhecimento leva o nome de Ana Lobato, em memória à professora do Curso de Cinema da UFPA e idealizadora do Toró, que nos deixou em 2020.

O Prêmio Ana Lobato não apenas celebra as produções cinematográficas de destaque, mas também presta uma sincera homenagem à notável trajetória da professora. Ao longo de sua carreira, minha amiga Ana Lobato foi constantemente reconhecida por sua dedicação à promoção e valorização da formação e difusão audiovisual. Este prêmio é, portanto, uma maneira significativa de manter viva a memória e o impacto positivo de sua contribuição ao mundo do cinema.

Mubi

O filme norueguês Doente de mim mesma de Kristoffer Borgli é um dos destaques do mês no canal de streaming Mubi. O filme mostra a história de uma jovem que vê seu namorado, recentemente alçado à fama como artista, ganhar destaque e ela se vê cada vez mais à sombra desse sucesso. Diante desse cenário, ela elabora um plano astuto para recuperar a atenção que merece no seio da elite cultural de Oslo.

Curso de Cinema

Eu serei o instrutor responsável pelo Curso de Extensão "Mercado Cinematográfico: Arte, Indústria e Economia", a ser realizado no Centro Universitário FIBRA. Este curso abrangerá uma ampla gama de tópicos relacionados ao mercado cinematográfico, englobando desde os custos de produção, distribuição e exibição, até os conflitos inerentes entre premissas comerciais e artísticas. Além disso, será analisada a evolução do mercado cinematográfico ao longo das últimas décadas, considerando aspectos internacionais, nacionais e regionais.

Próximos lançamentos

Os próximos lançamentos do Cine Líbero Luxardo foram anunciados pelo programador Maurício Dias: ‘'Retratos Fantasmas’’ de Kleber Mendonça Filho, em 35mm; ''Elis e Tom, Só Tinha de Ser com Você” de Roberto de Oliveira; ''O Marinheiro das Montanhas” de Karim Aïnouz; ''Afire" de Christian Petzold; ‘’Monster" de Hirokazu Koreeda; ''Estranha Forma de Vida” de Pedro Almodóvar; ‘’Passagens" de Ira Sachs; “Close” de Lukas Dhont; "O Homem Cordial” de Iberê Carvalho; "Oldboy" de Park Chan-wook; "Os Delinquentes” de Rodrigo Moreno; "Sem Coração” de Tião, Nara Normande; “Levante” de Lillah Halla; "Mato Seco em Chamas’’ de Adirley Queirós e ‘’Pedágio", de Carolina Markowicz.

Dicas da Semana

Curtas-metragens paraenses Fotógrafo de Família de Denise Espíndola, Ladrão de Felipe Cordeiro, Sentidos do Estupro na Amazônia de Mailô Andrade e Debora McDowell e Apoptosis de Brenda Natália Lopes Bastos (Cineclube FIBRA. Dia 25/11, às 16h. Entrada gratuita)

O Expresso de Von Ryan de Mark Robson. Com Frank Sinatra (Cineclube SINDMEPA. Dia 21/11, às 19h. Entrada gratuita).