Recomendações de filmes imperdíveis nos cinemas e no streaming

A programação dos cinemas proporciona muitos lançamentos até o final do ano. Este é um período em que diversas distribuidoras têm grandes expectativas de bilheteria, com vários filmes sendo lançados em um grande número de salas. Felizmente, o cinema independente e autoral mantém seu espaço garantido nos cinemas alternativos. Nos canais de streaming, há excelentes opções para sessões de cinema em casa, com títulos de diversos gêneros. Confira algumas indicações para o seu programa de cinema:

Cinemas

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é um dos principais eventos de cinema do país desde sua criação em 1977. Felizmente, alguns filmes da 48ª Mostra realizada em 2024 chegarão nas salas de cinemas de algumas cidades incluindo Belém. A programação iniciou dia 5 com exibições até dia 11 de dezembro no Cine Líbero Luxardo. A seleção inclui filmes brasileiros e internacionais premiados como “Tudo que Imaginamos Como Luz” de Payal Kapadia (vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes), e filmes elogiados pela crítica especializada como “Não Sou Eu” de Leos Carax e “Levados Pelas Marés” de Jia Zhangke. Destaque para exibições especiais com o filme brasileiro “Retrato de um Certo Oriente” de Marcelo Gomes, filmado em Belém, baseado no romance de Milton Hatoum.

A animação “O Senhor dos Anéis – A Guerra dos Rohirrim” de Kenji Kamiyama mostra histórias que aconteceram há 183 anos da trilogia mais famosa de J. R. R. Tolkien filmada por Peter Jackson no início dos anos 2000. O filme conta o destino da Casa de Helm Hammerhand, o lendário rei de Rohan. O elenco de vozes da animação conta com a participação dos atores Brian Cox, Miranda Otto e Lorraine Ashbourne. Em exibição no circuito comercial de cinemas.

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, segue em cartaz com grande sucesso de público. Protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, o filme já ultrapassou a marca de dois milhões de espectadores no Brasil. Este belíssimo longa confirma o talento de Walter Salles ao retratar, com sensibilidade, um drama político, histórico e, sobretudo, humano, centrado em uma família brasileira nos anos 1970. Um dos momentos mais sublimes da obra — e da história do cinema brasileiro — é a participação de Fernanda Montenegro no desfecho do filme. "Ainda Estou Aqui" é, sem dúvida, um dos melhores filmes exibidos em Belém em 2024! O filme está em exibição nas salas de cinema comerciais.

Streaming

"Beatles ´64", produzido por Martin Scorsese e dirigido por David Tedeschi, retrata a chegada dos Beatles à América e o impacto cultural da banda nos Estados Unidos. O documentário apresenta imagens inéditas, capturando momentos especiais de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr no auge da beatlemania, que, de certa forma, ainda permanece viva entre os fãs. Os Beatles desembarcaram em Nova York em 7 de fevereiro de 1964, sendo recebidos por milhares de fãs no aeroporto. Sua histórica apresentação no The Ed Sullivan Show, um dos programas de maior audiência da época, alcançou mais de 70 milhões de telespectadores. O filme inclui cenas raras, capturadas pelos documentaristas Albert e David Maysles, restauradas em 4K. As performances ao vivo do primeiro show americano dos Beatles, realizado em Washington, e suas aparições no Ed Sullivan Show foram desmixadas pela WingNut Films (de Peter Jackson) e remixadas por Giles Martin. Imperdível! Assista “Beatles ´64” no canal de streaming Disney +.

"Alien Romulus", dirigido por Fede Álvarez, é mais uma produção da franquia "Alien", iniciada por Ridley Scott em 1979. A história se passa entre os eventos do primeiro filme e "Aliens: O Resgate" (1986). Na trama, um grupo de jovens colonizadores espaciais explora uma estação espacial abandonada e se depara com formas de vida alienígena que os forçam a lutar pela sobrevivência. "Alien Romulus" apresenta uma boa narrativa e mantém a qualidade dos melhores filmes da franquia, misturando drama, suspense, terror e ficção científica. O elenco inclui Cailee Spaeny (Priscila: A Rainha do Deserto/Guerra Civil), David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced. Produção de Ridley Scott. O filme está disponível no canal de streaming Disney+.

Dicas da semana

48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (Cine Líbero Luxardo).

“Conrack” de Martin Ritt. Com Jon Voight, Paul Winfield. Nos anos 1960, um professor vai lecionar em uma escola pobre para negros na Carolina do Sul. Ao chegar lá, descobre que os alunos são negligenciados pela instituição e, ao tentar mudar a situação, entra em conflito com a direção da escola (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 10/12, às 19h. Entrada gratuita.