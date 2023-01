Os Melhores do Cinema – Revista Variety

A revista americana Variety publicou no final de 2022 a sua primeira lista com os 100 melhores filmes de todos os tempos. A Variety recentemente completou 117 anos de atividades e é uma das publicações pioneiras na cobertura de informações sobre Cinema. Em primeiro lugar na lista está o excelente filme Psicose (1960) de Alfred Hitchcock com O Mágico de Oz (1939) de Victor Fleming na 2ª posição, O Poderoso Chefão (1972) de Francis Coppola em 3º lugar e Cidadão Kane (1941) de Orson Welles em 4º. Outros filmes da lista são Pulp Fiction - Tempos de Violência (1994) de Quentin Tarantino, Jeanne Dielman (1975) de Chantal Akerman, Pixote, a Lei do Mais Fraco (1980) de Hector Babenco, Os 7 Samurais (1954) de Akira Kurosawa, Fellini (8½) (1961) de Federico Fellini, Os Incompreendidos (1959) de François Truffaut, A Bela da Tarde (1967) de Luís Buñuel, A Paixão de Joana D´arc (1927) de Carl Dreyer e Acossado (19760) de Jean-Luc Godard. A lista foi elaborada a partir de escolhas de 30 críticos, redatores e editores da publicação e seu site.

Globo de Ouro

O Globo de Ouro 2023 foi realizado na semana passada e as premiações indicam alguns favoritos para Oscar desse ano que será realizado no dia 12 de março de 2023. Em categorias importantes foram premiados Os Fabelmans (melhor filme – drama), Os Banshees de Inisherin (melhor filme – musical ou comédia), Steven Spielberg (melhor diretor – Os Fabelmans), Cate Blanchett (melhor atriz – Tár), Argentina, 1985 (melhor filme estrangeiro) e Pinóquio (melhor Filme de Animação).

Blu-ray

A Versátil Home Vídeo apresenta Clássicos Noir, caixa com Blu-ray com inéditas versões restauradas em alta definição de duas obras-primas essenciais do filme noir: Laura (1944) de Otto Preminger, e O Segredo das Joias (1950) de John Huston, além de DVD com mais de quatro horas de vídeos extras e documentários.

Liv Ullman

A atriz Liv Ullman completou 84 anos em Dezembro. Liv Ullman é genial. É difícil definir qual é seu melhor filme, especialmente em sua bela parceria com o cineasta Ingmar Bergman, mas sua atuação em Gritos e Sussurros (1972), Cenas de um Casamento (1973), Face a Face (1975) e Persona (1966) são históricas. Entendo que Ullman é a melhor atriz do Cinema! Parabéns para Liv Ullman que está eternizada na história da arte cinematográfica.

Pelé

Pelé é um gênio do futebol. Ele sempre será uma referência quando lembrarmos que o futebol pode e deve ser belo e encantador. Diversos documentários registraram momentos mágicos de seu futebol como Isto é Pelé (1974) de Luiz Carlos Barreto e Eduardo Escorel e Pelé Eterno (2004) de Aníbal Massaini Neto. É válido assistir ou rever esses filmes como homenagem ao Rei do Futebol! Obrigado, Pelé!

Novo Cinema Alemão

O Novo Cinema Alemão foi fundamental para revigorar as produções cinematográficas do país a partir do final dos anos 1960 e anos 1970. Entre os diretores mais expressivos dessa época é importante destacar Wim Wenders, R. W. Fassbinder, Werner Herzog, Margarethe von Trotta e Volker Schlöndorff. A Versátil Home Vídeo disponibiliza ao público a venda de uma caixa de DVD chamada Novo Cinema Alemão que reúne excelentes filmes desse período como Coração de Cristal de Herzog, O Medo do Goleiro Diante do Pênalti de Wenders e O Comerciante das Quatro Estações de Fassbinder. Imperdível!

Afonso Gallindo

Meu amigo Afonso Gallindo partiu e deixou um legado de luta, resistência e paixão pelo cinema. Ele sempre será um homem da cultura fundamental na história do audiovisual paraense e sua partida tão cedo deixou saudade e tristeza. Obrigado, Afonso!

Trilha Musical

Charlie Chaplin foi um extraordinário diretor de cinema com talento expandido para a música. Ele compôs temas musicais para diversos filmes de sua autoria que foram reunidos no CD Charlie Chaplin: The Complete Soundtracks. Esse CD apresenta ótimas composições de produções como Luzes da Cidade, Tempos Modernos, Em Busca do Ouro, O Grande Ditador, Monsieur Verdoux, Luzes da Ribalta, Vida de Cachorro, Ombro Armas, O Peregrino, O Circo, O Garoto, entre outros filmes. Belíssimo trabalho que deve ser conhecido pelos fãs do mestre Chaplin.

Dicas da Semana

Cine Líbero Luxardo: Retrospectiva dos melhores filmes de 2022 com exibições dos filmes Deserto Particular, Bardo Falsa Crônica de Algumas verdades e Drive my Car.

Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará: A Rebelde de Alberto Bevilacqua. Com Romy Schneider e Ugo Tognazzi. Filme indicado ao Festival de Cannes. Dia 17 de janeiro às 19 h com entrada franca.