O Cinema no Dia da Consciência Negra

No dia 20 de novembro, foi celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra, data escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, um líder antiescravagista essencial. Essa é uma ocasião importante para fomentar debates e reflexões sobre o racismo no país. Fui convidado pelo Coletivo Crítico para participar da elaboração de uma lista dos Melhores Filmes Dirigidos por Pessoas Negras de Todos os Tempos, uma ação cultural essencial para o cinema e para aqueles que o admiram como arte.

O Coletivo Crítico é um portal de cinema fundado em 2021, composto pelos críticos Eduardo Gouveia, Mari Dertoni, Natália Bocanera e Vinícius Costa, e é dedicado à crítica cinematográfica e aos estudos sobre cinema. Vale a pena conhecer o conteúdo que produzem. Agradeço o convite para participar desta ação de cultura cinematográfica.

Minha lista dos melhores filmes dirigidos por pessoas negras de todos os tempos, com destaque para os filmes do cineasta americano Spike Lee:

1)Faça a Coisa Certa | Spike Lee | Estados Unidos | 1989, 2) Malcolm X | Spike Lee | Estados Unidos | 1992 (foto), 3) Moonlight: Sob A Luz Do Luar | Barry Jenkins | Estados Unidos | 2016, 4) Corra! | Jordan Peele | Estados Unidos | 2017, 4) Infiltrado na Klan | Spike Lee | Estados Unidos | 2018, 5) A 13ª Emenda | Ava Duvernay | Estados Unidos | 2016, 6) Fruitvale Station: A Última Parada | Ryan Coogler | Estados Unidos | 2013, 7) Os Donos da Rua | John Singleton | Estados Unidos | 1991, 8) Selma | Ava DuVernay | Estados Unidos | 2014, 10) Marte Um | Gabriel Martins | Brasil | 2022.

Osga

A 18ª edição do Festival Osga Vídeos Universitários, realizada pelo grupo Ser Educacional, aconteceu, dia 29 de novembro, no auditório David Mufarrej, na UNAMA Alcindo Cacela. O evento nacional, que incentiva a produção audiovisual, reuniu finalistas concorrendo a prêmios nas categorias de Melhor Minidocumentário, Curta de Ficção e Videoclipe. Além disso, personalidades paraenses foram homenageadas como "Protagonistas do Cinema na Amazônia".

Em 2024, o Osga celebra também o aniversário de 50 anos da Unama, sede do evento. Ao longo de 18 anos, o Festival entregou mais de 150 prêmios como reconhecimento ao empenho dos alunos na criação de obras multimídias e à inserção das mídias digitais no seu currículo profissional. O Festival recebeu personalidades paraenses homenageadas com a “Comenda 50 Anos UNAMA - Protagonistas do Cinema da Amazônia”, uma gratificação justa pela contribuição ao cinema e ao audiovisual no Norte do país. Agradeço a honra de ser um dos homenageados com a “Comenda 50 Anos UNAMA”. Muito Obrigado!

SESC

A Mostra Sesc de Cinema – MSDC tem a 7ª edição programada no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. De 28 a 30 de novembro o público conhecerá obras do Panorama Brasil e do Panorama Infanto-juvenil, com filmes de todas as regiões do país, além de oficinas com realizadores locais. Curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e animações serão exibidos no evento de premiação que ocorrerá no Sesc Ver-o-Peso. Os demais filmes selecionados serão exibidos nos âmbitos de seus respectivos estados, com exceção da Região Norte, que realizará o Panorama Regional, composto pelas obras selecionadas nos estados participantes da região.

Toró

O maior festival de cinema universitário da região norte do país vai ocorrer entre os dias 03 e 07 de dezembro, no Sesc Ver-o-Peso, com exibição gratuita. Neste ano, o 8º Toró teve um recorde de inscrições com filmes inscritos de 20 estados do país e de 68 instituições de ensino. Após um processo curatorial realizado pelos discentes do Curso de Cinema e a Audiovisual da UFPA, a Mostra Competitiva será composta 54 curtas, que concorrem nas categorias de Ficção, Documentário e Filme Experimental. No encerramento do Festival, dia 07, serão exibidos, fora de competição, obras produzidas por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UFPA.

“A Contadora de Filmes”

"A Contadora de Filmes" de Lone Scherfig é um dos melhores lançamentos nos cinemas nesta semana. O filme é uma adaptação da maravilhosa obra literária do poeta e autor chileno Hernán Rivera Letelier. A trama narra a história de María Margarita, uma menina que vive em uma cidade no deserto do Atacama, no Chile, e possui um talento extraordinário para contar histórias de cinema, transformando a vida dela e de sua família com essa habilidade única. O cineasta Walter Salles (Ainda Estou Aqui) colaborou no roteiro e produção do filme. Imperdível!

Dicas da Semana

“A Contadora de Filmes” de Lone Scherfig. Com Sara Becker, Bérénice Bejo, Daniel Brühl. Baseado na obra literária de Hernán Rivera Letelier.

“Luzes da Cidade” de Charlie Chaplin. Acompanhamento musical ao vivo com Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Sessão às 19h. Entrada gratuita)