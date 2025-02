Pedro Veriano atuou em diversas atividades no cinema, e uma das mais expressivas foi a de cineasta, nos anos 1950 e 1960. Ele dirigiu diversos curtas-metragens marcantes e históricos para o cinema paraense.

Em uma excelente iniciativa do produtor Eduardo Souza, da Mekaron Filmes, com apoio da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) foi programada mais uma homenagem a Veriano com a Mostra Pedro Veriano, que inclui seus curtas A Visita, O Desastre, Deis de Ouro e O Brinquedo Perdido, além da exibição do documentário Lanterna Mágica, de Vicente Cecim, realizado no início dos anos 2000. Os curtas-metragens contarão com acompanhamento musical ao vivo.

Após as exibições, haverá um bate-papo com amigos e convidados especiais para homenageá-lo e relembrar as diversas histórias que esse médico, escritor, jornalista, cineclubista, pesquisador e crítico de cinema deixou na memória de tantas pessoas.

Seu trabalho como escritor será lembrado com menções a seus livros Cinema no Tucupi, Fazendo Fitas e A Crítica de Cinema em Belém. Memórias sobre seu primeiro cineclube, chamado Bandeirante, que teve exibições entre os anos 1950 e 1980, certamente serão compartilhadas.

Espero contribuir com várias memórias cinéfilas sobre Veriano, um cineclubista que deixou um legado extraordinário de cinefilia para o espectador paraense ao longo de diversas décadas.

A Mostra Pedro Veriano será exibida no Cine Líbero Luxardo no dia 10/2, a partir das 19h. Entrada gratuita.

Casa das Artes

A Casa das Artes é um dos polos de cultura mais importantes do estado do Pará. Neste belo e comovente local, é possível encontrar diversas formas de expressão artística em ações culturais realizadas ao longo do ano. Depois de anos de atividades cineclubistas no Cineclube Alexandrino Moreira, foi anunciada, no ano passado, a construção de uma sala de cinema para exibições de filmes no formato de outros cinemas com programação autoral, como o Cinema Olympia e o Cine Líbero Luxardo. As obras do cinema continuam em andamento, e fico feliz que o cinema da Casa das Artes terá o nome do meu querido pai, Alexandrino Moreira. Espero que, em breve, esta sala de cinema esteja em funcionamento para contribuir intensivamente com a cultura cinematográfica de Belém

Cinemateca

Em 2024, em uma reunião com a equipe da Casa das Artes, propus a criação de uma cinemateca na Casa para colaborar com a cultura cinematográfica local. Percebo que, com a diminuição radical das mídias físicas, muitos filmes ficaram invisibilizados e talvez nunca sejam assistidos, especialmente devido à zona de conforto criada pelo streaming, que raramente apresenta quantidade e qualidade de filmes expressivos para a história do cinema. Naquela conversa, foi cogitado que o nome da Cinemateca fosse Pedro Veriano, em homenagem ao nosso mestre do cinema. Espero que essa proposta se desenvolva este ano, também como uma homenagem contínua ao cinema e, especialmente, a Veriano, que nos deixou um legado maravilhoso de amor ao cinema!

Roda de Cinema

Roda de Cinema do CEC foi realizada no dia 29/1 com muita emoção, memórias e homenagens ao querido Pedro Veriano. Uma noite emocionante com muitas informações sobre a trajetória de Veriano no Cinema como cineasta, jornalista, crítico de cinema, cineclubista, pesquisador e escritor. Agradeço a direção e equipe da Casa das Artes, ao público que prestigiou essa homenagem e a família de Pedro Veriano, especialmente Luzia Álvares que fez um belo depoimento sobre nosso querido Dr. Pedro! A próxima Roda de Cinema do CEC será sobre o Oscar 2025 com convidados para debater sobre os indicados e favoritos do maior prêmio do cinema americano que este ano tem o filme brasileiro “Ainda estou aqui” de Walter Salles entre os favoritos.

Dicas da semana

Mostra Pedro Veriano. Exibição de curtas-metragens dirigidos por Pedro Veriano e documentário “Lanterna Mágica”, de Vicente Cecim, sobre Pedro Veriano. (Cine Líbero Luxardo. Dia 10/2 às 19h. Entrada gratuita.

“Conclave”, de Edward Berger, e “Nosferatu”, de Robert Eggers (Cine Líbero Luxardo).

“Justiça Selvagem”, de John Frankheimer. Com Burt Lancaster, Shelley Winters (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 11/2, às 19h. Entrada gratuita).