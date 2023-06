É necessário avaliar a programação das salas de cinema de Belém. É desalentador perceber um sistema de distribuição e exibição de filmes que prioriza, sobretudo os filmes de grande bilheteria. Belém tem em torno de quarenta salas de cinema e é triste perceber que recentemente somente seis ou sete filmes foram exibidos nessas salas. Tempos modernos? Situação lastimável para cinéfilos que querem mais e melhores filmes. Enquanto esse modo de distribuição e exibição impera nos cinemas de diversas cidades é inevitável procurar outros filmes, por exemplo, em canais de streaming pagos.

Cine News Vidas sem Rumo A Cor de Romã A Promessa Kika Os Banshees de Inisherin Aconteceu aquela Noite Os Assassinos

Vidas sem Rumo (1984) de Francis Coppola e A Cor de Romã (1969) de Serguei Parajanov estão disponíveis no canal Mubi. O filme de Coppola é baseado no livro de S. E Hinton e tem relevante enfoque sobre o cotidiano de jovens em uma pequena cidade americana. O filme tem no elenco atores como Matt Damon, Diane Laine e Tom Cruise que posteriormente alcançaram sucesso em várias produções. Parajanov é um dos maiores artistas do cinema, mas sua obra é pouco conhecida pelos diversos públicos. A Cor de Romã é uma bela interpretação estética sobre a vida do poeta e trovador armênio do século XVIII Sayat-Nova. É um filme surreal que estimula o espectador a pensar e sentir sua linguagem e proposta fílmica.

A Promessa (2001) de Sean Penn e Kika (1993) de Pedro Almodóvar estão disponíveis na Netflix. O filme de Sean Penn apresenta uma das melhores performances da carreira do ator Jack Nicholson no papel de um detetive que vai se aposentar, mas decide participar de uma grave investigação sobre o assassinato de uma menina de oito anos de idade. Em Kika, o cineasta espanhol faz um drama cômico sobre uma maquiadora que é sempre otimista e tenta enfrentar as decepções do dia a dia com muita leveza e amor. Ótimas atuações de Verónica Forqué, Peter Coyote e Victoria Abril.

Os Banshees de Inisherin (2022) de Martin McDonagh está no canal Star +. A duradoura amizade entre dois amigos é interrompida repentinamente por um deles em uma história que envolve mudanças radicais sobre seus modos de ser e entender o mundo. O filme teve várias indicações ao Oscar 2023. Colin Farrell e Brendan Gleeson têm excelentes interpretações. Ótima direção de Martin McDonagh, de Três Anúncios para um Crime (2017).

Aconteceu naquela Noite (1934) de Frank Capra e Os Assassinos (1946) de Robert Siodmark estão no site da Bela Artes À La carte. A produção de Capra foi o primeiro filme a conquistar as cinco categorias mais importantes do Oscar (melhor filme, diretor, ator, atriz, roteiro adaptado). É uma comédia inteligente sobre a filha de um milionário que foge de casa e conhece um jornalista desempregado em um relacionamento difícil e imprevisível. Clark Gable e Claudette Colbert interpretam os protagonistas desse filme de Frank Capra que é conhecido pelo sucesso de A Felicidade não se Compra (1946). Os Assassinos de Robert Siodmark é o primeiro filme da carreira do ator Burt Lancaster que tem extensa filmografia e grandes momentos de interpretação como em O Leopardo (1962) de Luchino Visconti. Os Assassinos é um dos melhores filmes noir do cinema americano com uma história surpreendente. A belíssima atriz Ava Gardner interpreta uma personagem fundamental no filme. Excelente trilha musical composta por Miklós Rózsa.

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promoverá uma Roda de Cinema com tema vinculado ao trabalho de mestrado de Raíssa Barbosa chamado O Circuito Exibidor de filmes adultos durante a decadência dos cinemas de Rua em Belém do Pará (1985-1997). O circuito exibidor de filmes adultos teve grande público em diversas cidades e é relevante conhecer pesquisas e interpretações sobre esse tema que abrange assuntos vinculados ao Cinema e História. A Roda de Cinema acontecerá no dia 21 de junho na Casa das Artes a partir das 18h30.

Dicas da Semana

- Alma Corsária de Carlos Reichenbach. Com Bertrand Duarte, Jandir Ferrari. Cineclube Alexandrino Moreira. Casa das Artes. Dia 12/6 às 18h30. Entrada franca.

- Pacarrete de Allan Deberton com Marcélia Cartaxo. FIBRA Cineclube. Centro Universitário FIBRA. Dia 17/6 às 16h. Entrada franca.

- O Reflexo do Lago de Fernando Segtowick. Cineclube do MIS (Museus de Imagem e Som). Auditório Eneida de Moraes (Palacete Faciola). Dia 15/6 às 19h. Entrada franca.

- Amantes de James Gray. Com Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw. Cineclube SINDMEPA. Auditório do Sindicato dos Médicos do Pará. Dia 13/6 às 19h. Entrada franca