John Carpenter 75 anos

A semana de cinema apresentou celebrações do aniversário de 75 anos do cineasta, roteirista, argumentista, produtor, editor e compositor musical americano John Carpenter. Ele adquiriu respeito e admiração de muitos críticos cinematográficos e públicos pela qualidade de seus filmes no gênero terror, desde os anos 1970. Nesse período, os filmes de terror revelavam problemas de criatividade e originalidade de seus realizadores e provocaram apreensão de estudiosos, cinéfilos e cinemaníacos. Uma das poucas exceções em relação à renovação criativa desse gênero cinematográfico ocorreu com os filmes O Exorcista de William Friedkin (1973) e Iluminado (1980) de Stanley Kubrick. Desse modo, as obras fílmicas de Carpenter contribuíram para novas perspectivas em um gênero que precisava de inovações.

Cine News

Carpenter iniciou sua carreira no cinema com Dark Star, filme de ficção científica de baixo orçamento realizado em 1974, lançado no mercado cinematográfico brasileiro apenas em VHS, nos anos 1980. Em 1976, ele dirigiu o filme policial Assalto na 13ª DP com homenagem ao filme Rio Bravo de Howard Hawks a partir de histórias e personagens similares a este clássico de 1959. Carpenter foi responsável pela música desse filme iniciando trajetória de boas composições musicais próprias em suas produções. Em 1978, ele se destacou ao escrever o roteiro de Os Olhos de Laura Mars com Faye Dunaway e conseguiu seu primeiro sucesso como diretor em Halloween A Noite do Terror com roteiro escrito em parceria com a produtora Debra Hill. O personagem assassino Michael Myers tornou-se uma referência dos filmes de terror e teve vários filmes realizados desde esse período. Após o sucesso de Halloween, ele dirigiu o telefilme Alguém me Vigia (1978) com Lauren Hutton.

Em 1979, Carpenter realiza o telefilme Elvis com Kurt Russell no papel de Elvis Presley originalmente exibido na ABC. Essa produção teve boa audiência e foi lançada nos cinemas na Europa com diversas indicações de prêmios da televisão americana. O sucesso de Elvis permitiu que Carpenter obtivesse maior orçamento para produção de em seus filmes e conseguiu realizar dois de seus melhores trabalhos: A Bruma Assassina (1980) e Fuga para Nova York (1981). A Bruma Assassina mostra a história de uma névoa estranha que chega a uma pequena cidade litorânea na Califórnia trazendo fantasmas de marinheiros sedentos de vingança. Carpenter compôs uma ótima trilha musical para esse filme. Fuga em Nova York tem Kurt Russel no papel de um personagem condenado e herói de guerra chamado Snake Plissken. A história do filme acontece em 1997 em Nova Iorque que se tornou uma prisão de segurança máxima com os piores criminosos. Quando o avião do Presidente dos EUA cai em Manhattan, Plissken é chamado para salvá-lo. Fuga de Nova York também apresenta ótimos temas musicais compostos por Carpenter Em 1981, Carpenter retornou ao sucesso de bilheteria de Halloween produzindo e dirigindo sua sequência.

Em 1982, Carpenter dirigiu O Enigma de Outro Mundo e enfrentou um de seus maiores desafios na refilmagem do clássico O Monstro do Ártico de 1951. Esse filme teve amplo orçamento de produção e lançamento em grande número de salas de cinema nos EUA. Uma equipe de pesquisadores norte-americanos na Antártida encontra uma forma de vida extraterrestre e são obrigados a salvar suas vidas e o planeta Terra. Ótimos efeitos especiais e o excelente desenvolvimento da narrativa fílmica evidenciaram decisivamente o talento de Carpenter como diretor. O Enigma de Outro Mundo é seu melhor filme com expressiva e criativa direção e elevado desenvolvimento dos elementos da linguagem cinematográfica em um trabalho que influenciou diversos diretores do gênero de ficção cientifica e terror. Destaque para a trilha musical de Ennio Morricone e temas musicais compostos por Carpenter.

O sucesso de O Enigma de Outro Mundo habilitou Carpenter para dirigir filmes em vários estúdios americanos como Christine O Carro Assassino (1983), Starman O Homem das Estrelas (1984), Os Aventureiros do Bairro Proibido (1986), O Príncipe das Trevas (1987) e Eles Vivem (1988) (uma pequena obra-prima como diria o amigo e crítico de cinema José Otávio Pinto). A partir dos anos 1990, John Carpenter teve poucas produções relevantes, mas seus filmes sempre revelavam o pensamento cinematográfico especial de um diretor criativo que desenvolve histórias de modo surpreendente e que merece atenção daqueles que gostam de cinema.

Assista aos filmes de Carpenter e entenda como o gênero terror no cinema pode ser realizado com qualidade, originalidade e criatividade. Parabéns, John Carpenter!

Federico Fellini/David Lynch

O genial cineasta italiano Federico Fellini (Noites de Cabíria/A Estrada) completaria 103 anos em 20 de janeiro de 2023. Outro diretor que celebrou aniversário na mesma data que Fellini foi David Lynch (Veludo Azul/O Homem Elefante) que completou 77 anos.

Cine Líbero Luxardo

Um dos melhores cinemas alternativos da cidade entrou em manutenção e reformas e deverá retomar sua programação em breve.

Dica da Semana

Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará: Borsalino de Jacques Deray com Jean-Paul Belmondo e Alain Delon. Durante a década de 1930, na França, França, dois pequenos criminosos trabalham para os patrões do crime local até decidirem entrar no negócio por conta própria. Indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Sessão dia 24 de janeiro às 19 h com entrada franca.