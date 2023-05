Homenagem à Costa Gavras

O cineasta grego Costa Gavras (foto) comemorou 90 anos de idade em fevereiro. Ele é um dos diretores de cinema mais importantes da sétima arte e realizou durante várias décadas um cinema comprometido com denúncias sobre diversos fatos políticos ocorridos em países como a Grécia (Z), Chile (Desaparecido), A Confissão (Leste Europeu), Estado de Sítio (Uruguai) e Sessão Especial de Justiça (França). Outros temas significativos transpassaram por sua extensa filmografia como o racismo (Atraiçoados) e a imprensa (O Quarto Poder). Nos anos 1970, muitos filmes de Gavras foram proibidos em diversos países incluindo o Brasil.

Uma das melhores obras de Gavras realizados nos EUA é Muito mais que um Crime (1989) de Costa Gavras. O filme tem no elenco excelentes atuações de Jessica Lange e Armin Mueller-Stahl em um drama de uma advogada criminalista americana que se envolve na defesa de seu pai, um imigrante húngaro, acusado de crimes de guerra praticados durante a II Guerra Mundial. É um filme surpreendente e inteligente! Muito mais que um Crime foi vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Berlim e foi indicado ao Oscar e Globo de Ouro de Melhor atriz (Jessica Lange).

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) homenageou recentemente Costa Gavras com a exibição de Desaparecido (1982) e Muito Mais que um Crime poderá ser assistido ou revisto no Cineclube SINDMEPA no dia 20 de maio com entrada franca. Gavras merece reconhecimento pela sua contribuição ao cinema!

Fórum de Pesquisa em Cinema e Audiovisual

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) com minha coordenação geral promoverá em 2023 seu primeiro Fórum de Pesquisa em Cinema e Audiovisual, com a proposta de divulgar e incentivar estudos sobre cinema. O Fórum incluirá apresentação de trabalhos com rodas de conversa sobre diversos temas vinculados ao cinema, entre pesquisadores, críticos, professores, estudantes, jornalistas e interessados nesse campo da arte. Essa ação está vinculada ao conceito primordial do CEC que é o incentivo à cinefilia, estudo e pesquisa cinematográfica. O evento será realizado em parceria com o Projeto de Extensão: Memórias da Cinefilia Amazônida – apoio Pró-reitoria de Extensão (PROEX-UFPA) – coordenado pela professora, doutora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Bene Martins.

Seminário de Crítica Cinematográfica

A Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) promoverá um seminário sobre a crítica cinematográfica no segundo semestre de 2023. Pretende-se debater e estimular reflexões sobre a importância da crítica cinematográfica com evidências sobre o olhar dos espectadores em torno de temas, temáticas e narrativas que influenciam as análises fílmicas.

Cineclube do MIS

A mostra em homenagem ao cineasta paraense Chico Carneiro iniciou as atividades do Cineclube do MIS (Museu de Imagem e Som) na semana passada. Os filmes foram exibidos no auditório Eneida de Moraes (Palacete Faciola) com debate após a exibição. Participei dos debates e parabenizo Indaiá Freire, diretora do MIS, por colaborar na criação desse espaço cineclubista que vai priorizar os filmes paraenses.

Helmut Berger

Helmut Berger foi um ator austríaco que teve excelentes atuações em filmes extraordinários do cineasta italiano Luchino Visconti. Lembro-me dele em Os Deuses Malditos (1969), Ludwig (1973) e Violência e Paixão (1974) com a direção de Visconti em atuações marcantes. Conheça seu trabalho. Berger faleceu dia 18/5 aos 78 anos.

Bob Dylan

Bob Dylan completou 82 anos. Um gênio! Um compositor extraordinário que tem uma obra impressionante. Dylan é fundamental para valorizar a música e suas potencialidades poéticas. Viva Bob Dylan! Parabéns, Bob Dylan!

Dica da Semana

Muito mais que um crime de Costa Gavras. Com Jessica Lange e Armin Mueller-Stahl. Homenagem ao cineasta Costa Gavras, diretor de clássicos do cinema como Z e A Confissão que completou 90 anos (Cineclube SINDMEPA. Dia 30 de maio às 19 h com entrada franca).