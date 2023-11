O Festival Varilux de Cinema Francês 2023 é um dos maiores eventos do cinema do ano. Este aguardado evento está agendado para exibição no período de 9 a 22 de novembro, abrangendo mais de 60 cidades do Brasil. Nesta edição, o festival apresentará uma seleção diversificada de gêneros cinematográficos, que vão desde dramas emocionantes até animações encantadoras, passando por romances e suspenses. Entre os destaques, merece atenção o filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes, "Anatomia de uma Queda" com direção de Justine Triet. Serão exibidos 19 filmes recentes da França, juntamente com os clássicos “O Desprezo” de Jean-Luc Godard e "E Deus criou a mulher" de Roger Vadim, além de uma minissérie sobre Brigitte Bardot, uma das atrizes mais conhecidas do cinema mundial.

O Festival Varilux de Cinema Francês apresenta sua 14ª edição em 2023 e faz parte da programação do Cine Líbero Luxardo que felizmente retorna às suas atividades de exibição essa semana.

Confira alguns filmes que serão exibidos no festival:

Maestro(s) de Bruno Chiche, Disfarce Divino de Virginie Sauveur, Making Of de Cédric Kahn, Memórias de Paris de Alice Winocour, Almas Gêmeas de André Téchiné, Culpa e Desejo de Catherine Breillat, Crônica de Uma Relação Passageira de Emmanuel Mouret, O Livro da Discórdia de Baya Kasmi, O Desafio de Marguerite de Anna Novion, O Astronauta de Nicolas Giraud, O Renascimento de Rémi Bezançon, A Viagem de Ernesto e Celestine de Julien Chheng e Jean-Christophe Roger e Série Bardot de Danièle e Christopher Thompson.

Ferro´s Bar

O Cineclube da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e a Casa das Artes (Cineclube Alexandrino Moreira) apresentarão o documentário "Ferro's Bar" em 14 de novembro. Este filme, dirigido por Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros, destaca o "Levante do Ferro's Bar", um evento crucial na história do movimento lésbico brasileiro nos anos 1980, a partir de relatos de frequentadoras do bar, que foi fundado em 1961. Exibição no Cineclube Alexandrino Moreira no dia 14 de novembro de 2023, às 18h30, com a presença da diretora Nayla Guerra que participará de um debate com o público após a exibição. Entrada gratuita.

Silvino Santos

O filme “Amazonas, Maior Rio do Mundo” de Silvino Santos, que estava desaparecido há quase 100 anos, foi encontrado na cidade de Praga, capital da República Tcheca. O filme foi realizado em 1918 e teve sua reestreia mundial em outubro de 2023, no Festival de Cinema Mudo de Pordenone, na Itália. “Amazonas, Maior Rio do Mundo” será exibido no Brasil incluindo uma sessão especial em Belém em uma parceria da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e o professor e pesquisador Sávio Stoco, estudioso da obra de Silvino Santos.

Fórum de Cinema e Pesquisa

O I Fórum de pesquisa em Cinema e Audiovisual promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), inicialmente agendado para novembro de 2023, foi adiado para o ano de 2024. Está previsto que o evento ocorra em fevereiro do próximo ano, e a nova data será anunciada em breve.

Cine Líbero Luxardo

O Cine Líbero Luxardo retomou suas atividades cinematográficas esta semana, após um longo período de reformas. Para as próximas semanas, há uma emocionante programação que inclui o filme "Retratos Fantasmas" de Kleber Mendonça Filho, que será exibido em cópia de 35 mm. Esta é uma excelente notícia para os amantes do cinema, que terão a oportunidade de desfrutar de uma seleção de filmes mais aprimorada em nosso circuito de exibição.

Dicas da semana

• Ferro´s Bar de Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros (Cineclube Alexandrino Moreira/Casa das Artes. Terça-feira, dia 14, às 18h30. Entrada gratuita).

• Jesse James de Henry King. Com Tyrone Power, Henry Fonda e Randolph Scott. O filme mostra a história do famoso fora-da-lei do velho oeste americano Jesse James e seu irmão Frank James (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 14, às 19h. Entrada gratuita).