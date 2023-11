Festival Itália Mia 2ª edição com Mostra de Cinema Italiano

Uma das atrações de destaque no Festival Itália Mia 2ª edição, realização do Grupo Liberal que reúne elementos da gastronomia, arquitetura, dança, música e cinema, é a Mostra de Cinema Italiano com uma retrospectiva das clássicas comédias italianas e exibições de títulos inéditos. O cinema italiano é um dos mais importantes da história da sétima arte e apresentou em diversas épocas significativas contribuições a transformação estética do cinema. O movimento neorrealista italiano dos anos 1940 causou intensa influência no modo de se fazer e assistir filmes por meio de cineastas talentosos como Luchino Visconti, Roberto Rosselini e Vittorio De Sica.

Fotos Brancaleone nas Cruzadas Pato com Laranja O Senhor das Formigas

O Neorrealismo italiano, surgido nos anos 1940, se destacou por abordar histórias da classe trabalhadora com recursos limitados. Focava em questões econômicas e sociais na Itália pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), buscando retratar as mudanças na mentalidade e nas condições de vida dos italianos, abordando temas como opressão e desigualdade.

Ao longo desse período, e até mesmo antes, o cinema italiano tem exibido uma notável diversidade em suas obras, o que merece destaque e acompanhamento contínuo. É lamentável que, nas últimas décadas, o cinema italiano tenha enfrentado restrições em termos de acesso às salas de cinemas comerciais, o que limita as oportunidades para os novos cineastas do país. No entanto, é reconfortante observar que mostras como a presente no Festival Itália Mia proporcionam ao público a chance de apreciar filmes produzidos na Itália nos anos mais recentes.

Em 2023, o 18º Festival de Cinema Italiano apresenta a exibição de dezenas de filmes gratuitamente a mais de 60 cidades em todas as regiões do Brasil. Essas obras serão projetadas em 91 salas de cinema, centros culturais e cineclubes universitários em todo o país, além de estar disponíveis por streaming em uma plataforma acessível através do site oficial do evento. A mostra que integra o Itália Mia faz parte do Festival de Cinema Italiano no Brasil, promovido pela Câmara de Comércio Italiano de São Paulo, em colaboração com a Embaixada da Itália e a rede consular italiana no Brasil.

Em Belém, a Mostra começou no dia 3 de novembro e terá exibições até o dia 5 de novembro no Cine Estação. Além disso, no Cine SESC Ver-o-Peso, estão programadas exibições de filmes italianos inéditos até o dia 10 de novembro.

Confira a programação completa da Mostra de Cinema Italiano no site https://digital.grupoliberal.com/italia-mia. Entrada gratuita. O Festival Itália Mia tem o patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e o apoio institucional do Governo do Estado do Pará.

Beatles eternos

A música "Now and Then", que reúne os Beatles, foi lançada esta semana e me emocionou profundamente. É uma bela canção que me transporta ao encantamento que esse grupo sempre proporcionou desde a minha infância. A reunião dos Beatles nesta faixa não se limita apenas à tecnologia que permitiu a colaboração de todos os membros, em diferentes momentos. A participação intensamente emocional de Paul McCartney e Ringo Starr na gravação evidencia o modo como a canção os reconectou, de certa forma, com John Lennon e George Harrison, que nos deixaram há muitos anos, mas que permanecem eternamente como seus parceiros musicais.

A nostalgia de ouvi-los juntos, graças às tecnologias do século XX, é genuína e enche nossos corações de amor, respeito e admiração pelos Beatles, bem como a felicidade que eles nos trouxeram e continuam a nos proporcionar, eternamente! "Now and Then" é um marco histórico repleto de emoções. Convido todos a ouvirem essa canção e a assistirem ao magnífico documentário sobre a criação dessa obra musical. O videoclipe dirigido por Peter Jackson é uma obra-prima que captura toda a emoção e significado da jornada dos Beatles na música, emocionando profundamente os seus admiradores ao reunir John, Paul, George e Ringo.

Viva os Beatles!

Dica da semana

Festival de Cinema Italiano no Brasil (Festival Itália Mia). De 03 a 10 de novembro de 2023. Cine Estação e Cine Sesc Ver-O-Peso. Entrada gratuita. A Floresta Petrificada de Archie L. Mayo. Com Bette Davis, Lesllie Howard e Humprey Bogart (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 07/11, às 19h. Entrada gratuita).