Estreias de final de ano

As produtoras de cinema monitoram constantemente o mercado exibidor, pois precisam planejar seus lançamentos de maneira antecipada e organizada. Julho e dezembro são meses fundamentais para as estreias dos filmes pelo alto faturamento nas bilheterias ocasionados, entre outros motivos, pelas férias escolares. Além disso, a temporada de premiações se encerra em dezembro de cada ano, logo, é preciso reservar datas de estreias com antecedência. Por isso, é possível afirmar que esses períodos, nos próximos anos, já estão no planejamento de diversas produtoras.

Depois de um período pandêmico intenso, o final de 2023 é considerado vital para perspectivas comerciais necessárias para recuperar o investimento realizado em várias produções. Esse ano, entre várias estreias de diversas produtoras, é possível destacar os filmes Priscilla de Sofia Coppola (história do relacionamento amoroso entre o cantor Elvis Presley e sua esposa, Priscilla) e Almas Gêmeas de André Téchiné (ótimo filme do veterano cineasta francês que foi exibido no Festival Varilux de Cinema Françês esse ano).

Outro destaque é a exibição do 1º Festival de Cinema Açaí no Cine Líbero Luxardo com a exibição de 35 produções audiovisuais com entrada gratuita. Serão exibidos filmes inéditos como Terruá Pará de Jorane Castro que foi premiado como melhor filme na 15ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical, em junho de 2023, em São Paulo.

A relação dos lançamentos de filmes em dezembro está prevista para o circuito nacional de exibição, mas é possível que algumas produções não estejam na programação dos cinemas de Belém.

Confira algumas das estreias nos cinemas:

Wonka de Paul King

O Sequestro do Voo 375 de Marcus Baldini

Feriado Sangrento de Eli Roth

O Silêncio da Vingança de John Woo

Maestro de Bradley Cooper

Softie de Samuel Theiss

Almas Gêmeas de André Téchiné

Cidade Rabat de Susana Nobre

Aquaman 2: O Reino Perdido de James Wan

Godzilla: Minus One de Takashi Yamazaki

A Viagem Encantanda de Viktor Giukhushin

A Sociedade da Neve de Juan Antonio Bayona

Uma Carta par o Papai Noel de Gustavo Spolidoro

The Forbidden Play de Hideo Nakata

The Tiger´s Apprentice de Raman Hui

Priscilla de Sofia Coppola

A Menina Silenciosa de Colm Bairéad

Mamonas Assassinas O Filme de Edson Spninello

1º Festival de Cinema Açai (Cine Líbero Luxardo)

Melhores do Cinema

A relação dos melhores do cinema em 2023 começou a ser elaborada por críticos de cinema, cinéfilos e cinemaníacos. A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) manterá a tradição da escolha dos melhores do cinema iniciada em 1962. Esse ano, com a ausência da programação do Cine Líbero Luxardo e Cine Olympia, teremos uma lista de filmes limitada, mas sempre é interessante selecionar os melhores filmes e avaliar o ano cinematográfico.

Dicas da Semana

1º Festival de Cinema Açaí. Exibição de filmes (curtas, médias e longa-metragens), workshops e palestras (Cine Líbero Luxardo. Até dia 13/12/23. Entrada gratuita).

Mulheres: Luta e Resistência na Amazônia e Os Tucumãs: Uma Odisseia de Belém a Berlim de Alan Kardec (Cineclube Museu Imagem e Som (MIS). Auditório Eneida de Moraes. Palacete Faciola. Quarta-feira, dia 13/12/, às 19h. Entrada gratuita).

O Retorno de Jedi de Richard Marquand. Com Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher. Sessão comemorativa dos 40 anos de estreia do filme nos cinemas (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 12/12/23 às 18h30m. Entrada gratuita).