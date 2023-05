Close é um dos melhores filmes do ano

Close de Lukas Dhont foi uma das produções mais elogiadas a concorrer o prêmio de melhor filme internacional no Oscar 2023. O filme mostra a história de dois jovens que têm uma amizade amorosa, intensa e profunda. Eles vivem momentos de companheirismo e cumplicidade que é compreendido e admirado pelas suas famílias. Mas essa relação é transformada quando eles entram em um colégio e são questionados por alguns alunos sobre essa amizade tão próxima. Um dos adolescentes se angustia com as insinuações dos alunos e começa a se distanciar do amigo negando seu amor e carinho e provoca um conflito emocional com consequência trágica para todos.

Close é um dos melhores filmes que assisti esse ano. O filme foi exibido no circuito comercial e merecia mais atenção no período de sua exibição e está disponível para assinantes do canal Mubi. Procure assistir ao filme. É uma obra sensível que foge dos clichês dramáticos e estéticos que muitas vezes estão presentes em histórias similares ao roteiro de Close. Do roteiro a direção, é um filme especial que emociona. Destaque para todos os atores do filme, especialmente aos jovens Eden Dambrine e Gustav De Waele.

Close é uma produção belga e o diretor Lukas Dhont realizou Girl, seu primeiro filme, em 2018. Girl teve diversas participações em festivais de cinema na Europa. Dhont é um dos novos talentos do cinema belga que apresentou ótimos cineastas nas últimas décadas como Chantal Akerman, Jean-Pierre e Luc Dardenne e Jaco Van Dormael. Os irmãos Dardenne têm realizado ótimos filmes desde os anos 1990. Assista Close e perceba como o cinema pode nos emocionar de modo arrebatador e humano!

Outras extraordinárias indicações disponíveis no Mubi: O Futuro de Alicia Scherson, A Idade da Terra de Glauber Rocha, Attenberg de Athina Rachel Tsangari, Holy Motors de Leon Carax, Estranhos no Paraíso de Jim Jarmusch e Holly Spider de Ali Abbasi.

Sesc digital

Dois excelentes documentários estão disponíveis no Cine SESC Digital: Os Olhos de Orson Welles de Mark Cousins sobre Orson Welles, um dos mestres do cinema, e A Fuller Life sobre a vida de Samuel Fuller, dirigido pela sua filha Samantha Fuller. Ótimas opções para cinéfilos que querem conhecer a obra desses grandes cineastas.

Gavras

O extraordinário cineasta Costa Gavras completou 90 anos de idade. A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) vai homenageá-lo na próxima sessão Cult, dia 16/5, com a exibição de Desaparecido (1982) com Jack Lemmon e Sissy Spacek. Gavras tem uma obra cinematográfica excelente!

DVD

A distribuidora Versátil Home Vídeo continua investindo em lançamentos em DVD com quatros filmes do gênero policial: O Jogador (1974) de Karel Reisz com James Caan; Ruge o ódio (1973) de Howard W. Koch com Robert Duvall; A Marca da Brutalidade (1972) de Michael Ritchie com Lee Marvin, Gene Hackman e Sissy Spacek e Os Quatro Picaretas (1972) de Peter Yates com Robert Redford e George Segal.

Cineclube da APAE

O Cineclube da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) iniciou suas atividades essa semana como meio pedagógico de interação entre professores, pais e alunos da associação e o público. A proposta do cineclube é promover sessões mensais com entrada gratuita e curadoria de filmes vinculada a questões pedagógicas que possam ser debatidas em diferentes perspectivas.

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promoverá uma Roda de Cinema com bate-papo sobre os filmes Tár de Todd Field, Os Fabelmans de Steven Spielberg e Close de Lukas Dhont. A ação cultural acontecerá na Casa das Artes no dia 17/5/23 às 18h30.

Dica da Semana

O Operário de Brad Anderson. Com Christian Bale e Jennifer Jason Leigh. Um operário de uma fábrica trabalha operando maquinário pesado, fazendo de tudo para manter seu emprego. (Cineclube SINDMEPA. Dia 09/5 às 19h com entrada franca).