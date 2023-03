A Baleia tem emoção e polêmicas

A Baleia de Darren Aronofsky é um dos filmes mais emocionantes que assisti nos últimos anos. A história dessa produção baseada em uma peça de teatro apresenta o drama de um professor de inglês recluso que vive com uma intensa obesidade que compromete a sua saúde. Ao perceber que está em uma situação grave e com pouco tempo de vida, ele tenta contato com sua distante filha adolescente para uma derradeira chance de reparação de seus erros como pai. O drama desse professor é apresentado de modo sensível pelo diretor Aronofsky que demonstrou seu talento em filmes como Réquiem para um Sonho (2000) (seu melhor trabalho o cinema), Cisne Negro (2013) e Mãe! (2017).

Filmado basicamente dentro de um apartamento, A Baleia é uma obra polêmica por determinadas escolhas estéticas do cineasta (utilização da trilha musical, por exemplo) e, principalmente, por personagens vinculados ao drama físico, mental e emocional do professor belissimamente interpretado pelo ator Brendan Fraser. Algumas polêmicas podem gerar questionamentos reducionistas e, talvez, restringir o filme a uma visão sentimentalista sobre um personagem autodestrutivo em busca de redenção. Mas, o filme vai além, pois emociona a partir de uma história de um ser humano perdido entre seus erros e tentativas de superar diversas frustrações.

A Baleia é uma bela obra que nos lembra de como é possível se emocionar com histórias que evidenciam a complexidade das trajetórias humanas. Assista A Baleia! Parabéns para Brendan Fraser pela linda e difícil interpretação! Parabéns para Darren Aronofsky pela direção sensível e inteligente!

Marte Ataca? (2)

Além dos filmes citados na semana passada sobre OVNI e alienígenas, indico ao leitor outras produções cinematográficas com esses temas disponíveis em DVD, Blu-ray e canais de streaming: A Invasão dos Discos Voadores (1956) de Fred F. Searsde (com animação de Ray Harryhausen), Planeta Proibido (1956) de Fred McLeod Wilcox, O Homem que caiu na Terra (1975) de Nicolas Roeg, Invasores de Corpos (1979) de Philip Kaufman, O Extraterrestre (1982) de Steven Spielberg, Homens de Preto (1997) de Barry Sonnenfeld, Sinais (2002) de M. Night Shyamalan, Sob a Pele (2013) Jonathan Glazer e A Chegada (2016) de Denis Villeneuve.

DVD

O selo Obras-Primas do Cinema apresenta ótima coleção de filmes do cineasta poeta Abbas Kiarostami. Essa coleção inclui quatro longas e cinco curtas-metragens de sua autoria realizados entre as décadas de 1970 e 1990. Os filmes de Kiarostami que está na coleção são os longas A Experiência (1973), O Viajante (1974), Onde fica a casa do meu amigo? (1987) e E a vida Continua (1992) e os curtas metragens O Pão e o Beco (1970), O Recreio (1972), Solução Número Um (1978), Com ou Sem Ordem (1981) e O Coro (1982). Os filmes de Kiarostami são excelentes e merecem atenção.

Oscar 2023

A Cerimônia de entrega do Oscar 2023 acontecerá no dia 12 de março. Para avaliar os indicados e favoritos a esse prêmio americano haverá uma ação do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) em parceria com a Casa das Artes em um bate-papo com minha participação e dos professores John Fletcher e Alex Damasceno. Essa ação cultural sobre cinema acontecerá no dia 08/3 (quarta-feira) às 18h na Casa das Artes com entrada franca.

Trilha Musical

Todos os Homens do Presidente (1976) de Alan J. Pakula é um dos melhores filmes dos anos 1970. Dustin Hoffman e Robert Redford são os protagonistas de uma história baseada no caso Watergate que mobilizou a imprensa e politica americana. David Shire é o autor da ótima trilha musical do filme e é autor de obras musicais pra vários filmes conhecidos e premiados como A Conversação (1974) de Francis Coppola e Norma Rae (1979) de Martin Ritt (ele e o letrista letras de Norman Gimbel ganharam o Oscar de melhor canção por esse filme) e produções para televisão. Shire tem 85 anos de idade. Vale ouvir com atenção a trilha musical desse clássico dos anos 1970.

Dicas da semana:

A Baleia de Darren Aronofsky com Brendan Fraser. 3 indicações ao Oscar 2023.

Close de Lukas Dhont. Indicado ao Oscar de melhor filme internacional 2023.

Mulheres do Século XX de Mike Mills. Homenagem ao dia internacional da Mulher. Cineclube do Sindicato dos Médicos (SINDMEPA). Dia 07/3 (terça-feira). Sessão às 19h. Entrada franca.