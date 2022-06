Top model Bella Mello se destaca em campanhas publicitárias de grandes marcas no eixo Rio-São Paulo

É LACRE!

Festa

A administradora e gastrônoma Isabela Uliana ganhou um lindo chá de panela que teve Wedding Planer da Tulle Assessoria de Eventos. A decoração foi de Cristina Mutran. Um luxo! (Casal Marques)

MUITOS LIKES!

Clipe

O cantor Renan Malato lançou clipe do novo single “Ih! Faltou Luz!”, com participação da esposa dele, a modelo yrian Paula. O clipe tá disponível no Youtube do artista. (Davi Lucas)

Casamento

Rogério Coelho de Sousa e Gabriela dos Santos Matni Coelho de Sousa casaram em linda cerimônia civil no Salão Nobre da AP. (s3a Fotografia)

Reconhecimento

O ator e dramaturgo paraense Guilherme Gonzalez recebeu da APTR, no Rio de Janeiro, o prêmio de melhor autor nacional de teatro em 2021 pelo espetáculo Rainha. (Divulgação)

Beleza

A top model paraense Bella Mello está se destacando em campanhas publicitárias de grandes marcas no eixo Rio-São Paulo, inclusive comerciais de TV nacionais. (Edu Rodrigues)

Sucesso

O jornalista paraense Mário Carvalho está fazendo sucesso na TV Globo, em Recife. Além de repórter de Rede, ele estreou na apresentação no NE1. (Divulgação)

Moda

O new face Sayd Pessoa participou de ensaio fotográfico de moda na capital paraense. (Albert Muller)

Sampleados

A nova produção dos Sampleados homenageia a festa de São João por meio de episódios que passeiam pela festividade na Amazônia.No elenco, artistas paraenses consagrados como Eloi Iglesias (foto). O pré-lançamento será no dia 16 de junho na Estação Cultural de Icoaraci. Os três episódios serão disponibilizados no Youtube a partir do dia 18.

Arte indígena

A exposição "Arte do Homem Kayapó" pode ser vista até o dia 26 de junho no Espaço São José Liberto. São mais de 60 objetos produzidos na floresta com a fibra do anajá ou com cipó titica, cocares confeccionados em taquara, botoques de mogno, velas no ouriço de castanha, bolsas de buriti, entre outros. Além dos tradicionais adornos feitos com miçangas coloridas.

Solidariedade

No dia 26 de junho, a Casa Ronald Belém completa 10 anos dedicados a acolher crianças e adolescente na luta contra o câncer infantojuvenil. “Aproximando Famílias” é mais que um slogan, é o lema de toda uma década de trabalho. A comemoração será com uma grande festa junina, onde será feito o lançamento da campanha do McDia Feliz que esse ano ocorrerá no dia 27 de agosto.

Dança

Selecionada no Edital Dança Acessível da Fundação Nacional de Artes (Funarte), a Cia. Independente de Dança em Cadeira de Rodas Do Nosso Jeito apresentou na 2ª edição do Festival Acessibilidança Virtual o espetáculo “Acesso Concedido”. Todo gravado em Belém, pela Folhetim Produções Culturais , ele pode ser visto no canal do Youtube da Funarte.

Empreendedorismo

A farmacêutica e especialista em estética, Lorena Macedo, vai oferecer cursos gratuitos por meio de plataformas digitais com foco para profissionais do mercado estético no Pará. As aulas já começam agora no mês de junho. O objetivo é viabilizar técnicas de empreendedorismo para que profissionais consigam melhorar a renda com a profissão.