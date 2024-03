Lançamento de música, visita a Barcarena, moda, campanha e muito mais na coluna

Show

Os irmãos, que figuram no ranking dos artistas mais ouvidos do Spotify no Brasil, chegam a Belém no mês de abril em uma mistura de ritmos com Mari Fernandez e Turma do Pagode.O evento acontece dia 20 de abril no Estádio Mangueirão. Últimos camarotes fechados disponíveis nos Classificados do Liberal no Boulevard. Evento com selo da Bis Entretenimento.

Gastronomia

Mesmo usando técnicas culinárias de outros países, Cristiane Salomão está cada dia mais focada nos nossos insumos para a criação de pratos e sobremesas servidos nas duas unidades do seu tradicional restaurante. O creme brûlée francês, por exemplo, já é um sucesso nas versões cupuaçu e bacuri.

Bares

A Marahu Filmes desenvolveu a série “Bar Brasil ” que estreia neste sábado, 2, no canal de TV por assinatura Travel Box Brasil, às 20h.São treze episódios que passeiam por 39 bares de Belém a Curitiba, do Rio a Salvador: o espectador viaja junto por um Brasil de todas as regiões, de bar em bar. A série conta com financiamento da Ancine/FSA/BRDE

Prevenção

O INCA prevê 780 novos casos de câncer de colo de útero em 2024, no Pará. Daí a importância da campanha Março Lilás. A oncologista Paula Sampaio destaca que o exame Papanicolaou é capaz de encontrar lesões pré-malignas, que serão retiradas antes de virar câncer. Tem que ser feito anualmente por todas as mulheres na faixa dos 25 aos 64 anos.

Capacitação

O escritório do advogado Eliézer Sousa, especialista em execução penal, tem espaço voltado para a capacitação jurídica. Cursos, palestras e treinamentos serão disponibilizados para estudantes e profissionais que buscam conhecimentos na área do direito criminal. O primeiro curso será “Imersão na Execução Penal” , dia 9 de março.

Princesa

(Foto: Divulgação)

Letícia Moraes, a 1ª Princesa do Rainha das Rainhas 2024, representando o Casota, teve beleza assinada pelo expert André Ramos.

Elegância

(Foto: Divulgação)

O dançarino Rolon Ho esbanjou elegância no Rainha das Rainhas 2024, com look especial da Ellis Verline For Man.

Fashion

(Foto: Divulgação)

A estilista Simone Abtibol foi quem vestiu a apresentadora de palco do Rainha das Rainhas 2024, Flavia Lima. Simone é uma das mais requisitadas profissionais do ramo em Belém.

Saúde

(Foto: Divulgação)

A oncologista Paula Sampaio está à frente de uma campanha contra o câncer de colo de útero. O Março Lilás orienta as mulheres sobre a prevenção da doença.

Lançamento

(Foto: Albert)

O rapper paraense Bruno Adolfo, o Brabo, lançou em todas as plataformas digitais a nova música " No Love".

Visita

Legenda (Foto: Divulgação)

Ministro de Minas e Energia, Anderson Baranov, aproveitou a visita à Barcarena para conhecer as instalações da Hydro. Na foto, ele com dois executivos da empresa.