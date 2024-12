Jornal O Liberal foi o grande vencedor do 'Prêmio Simineral de Jornalismo' na categoria Impresso

Moda

Foi lançado na última sexta-feira (20) o Guia de Moda e Design de Belém, uma publicação impressa e digital, com um conteúdo diverso, que inclui um mapeamento da produção de design e moda na região metropolitana de Belém. O projeto, realizado pela Revista Design.com/LCF Comunicação, é apoiado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) por meio do Governo do Estado do Pará com verba da Lei Paulo Gustavo.

Arte em Cores

A 5ª edição do Arte em Cores encerrou suas atividades com o lançamento da Galeria Virtual, reafirmando o compromisso do projeto com a valorização da arte urbana e o fortalecimento da cultura e economia criativa no Pará e no Maranhão. A plataforma apresenta as 52 obras produzidas ao longo desta edição.. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Natal

Líder em 5G no Brasil, a TIM conectou até o Papai Noel nesse final de ano. Quem passar pela loja da operadora no Boulevard Belém (PA) no final de semana que antecede o Natal poderá conversar com o “bom velhinho” em uma chamada de vídeo e pedir seus presentes na velocidade da rede de quinta geração.



Educação

Cerca de 90 moradores das Comunidades Ajudante, Boa Vista, Abuí e Serrinha, em Oriximiná, no Oeste do Pará, celebraram uma conquista importante: a conclusão do ensino médio na modalidade de Estudo de Jovens e Adultos (EJA), oferecidos por meio do Projeto Educação pela Amazônia, uma iniciativa da Mineração Rio do Norte (MRN), em parceria com o Centro de Estudos Sociais Interestadual (CESI).

Livro

Foi lançado em Belém, o livro "MulheRios e Capoeiragens: Encruzilhadas na Amazônia", resultante do Projeto Capoeira e Amazônia Negra - Encruzilhadas, contemplado no Edital de Livro e Leitura da Secretaria de Cultura do Estado do Pará e viabilizado pela Lei Paulo Gustavo.Organizado por Carmem Virgolino, o livro é composto por dez textos, escritos por mulheres (re)unidas pela prática da Capoeira.



Prêmio-I

Uma reportagem do Jornal O Liberal foi a grande vencedora do Prêmio Simineral de Jornalismo na categoria Impresso. Na foto, Tarso Sarraf, Gabi Gutierrez e Marcelo Quadros ao lado do diretor executivo do Simineral, Emerson Rocha

(Foto: Cristino Martins)

Prêmio-II

A TV Liberal também foi uma das vencedoras do Prêmio Simineral de Jornalismo com uma reportagem do Programa Liberal Comunidade. Na foto, a repórter Juliana Alvarez e o diretor executivo do Simineral, Emerson Rocha.

(Foto: Cristino Martins)

Casamento

Paula Souza e Rubens Júnior se casaram em uma linda cerimônia na capital paraense. A festa reuniu amigos e familiares no Armazém 25.

(Foto: Carvalho Fotografia)

15 anos

Thiago Lins comemorou 15 anos com festa entre amigos e familiares em Belém. Na foto, ele ao lado dos pais Edmilson Farias e Cynthia Lins e da irmã Ana Laura.

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Aniversário

Letícia Escórcio festejou 15 anos ao lado de amigos e familiares em Belém. Na foto, ela aparece ao lado dos pais Thiago e Roseane e da irmã.

Legenda (Foto: Ubirajara Bacelar)

Bodas

O escritor Salomão Larêdo e Maria Lygia Nassar Larêdo completaram 50 anos de casamento. Uma missão em ação de graças foi celebrada na Igreja dos Capuchinhos, em Belém.

(Foto: Divulgação)

Música

Mesclando ritmos e valorizando o Pop Amazônico, o cantor O Vagner lança o primeiro EP musical intitulado "Desaguar".

(Foto: Nayana Batista)