Fafá de Belém traz a turnê "A Filha do Brasil" para o Theatro da Paz

A FIEPA e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), com apoio do SENAI e do SESI, realizam o "Festival da BioAmazônia: Inovação e Sustentabilidade". O evento acontecerá em paralelo à “Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias”, promovida pelo IBRAM entre os dias 6 e 8 de novembro no Hangar Centro de Convenções.As inscrições são gratuitas.

A consagrada artista paraense Fafá de Belém traz a turnê "A Filha do Brasil" nos dias 25, 26 e 27 de outubro, no Theatro da Paz. O espetáculo musical, sucesso em todo o país, ocorrerá no fim de semana que antecede o "Recírio", com patrocínio do Banco do Brasil e apoio da TV Liberal (Rede Globo).

Com foco em formação e salvaguarda da história e memória da fotografia, o Sesc Ver-o-Peso, através do seu Núcleo de Fotografia lança, neste sábado (26), às 10h30, o livro “Uma perspectiva cronológica da fotografia nos séculos XIX e XX”, do fotógrafo e pesquisador Pedro Karp Vasquez. A programação é gratuita.



A nova casa gastronômica de Mayara Hamad segue fazendo sucesso nessa quadra do Círio, com massas temáticas como os raviolis de maniçoba e pato no tucupi. Tudo sob a tutela da chef paulistana, vencedora do MasterChef, Fernanda Possi. A variação italianíssima das iguarias paraoaras estará em cartaz por tempo limitado.

Belém se prepara para ser palco de uma overdose de clássicos do rock brasileiro no mês de novembro. No dia 14, o evento "República do Rock" apresenta a banda Nenhum De Nós, após mais de 30 anos sem fazer show na capital paraense. O festival terá ainda apresentação das bandas Red Velvet, Georocks, Markinho Duran e com a discotecagem de DJ Roberto Penna.

Foto: Ubirajara Bacelar

Luiz Barros e Giovana Fernandes se casaram em uma linda cerimônia na Capela do Colégio Marista. Os convidados foram recepcionados na Usina, em Belém.

Foto: Naviar Fotografia

Bianca Rossas e Yagor Freiras se casaram na Capela de Lourdes, em Belém. Os convidados foram recebidos na One Hall.

Foto: CasalMarques Fotografia

Gercione Sabbá e Daniela Melo celebraram a união em uma cerimônia especial na Praia do Farol Velho, em Salinas.

Foto: CasalMarques Fotografia

Rafaela Bonucci , filha de Vânia e Juliano Bonucci, ganhou uma linda festa de 15 anos no Grand Mercure, em Belém.

Foto: Divulgação

Viviane Batidão, rainha do tecnomelody, é a madrinha da campanha Pará, A Beleza Flui Aqui, de O Boticário. Ela visitou a primeira loja flutuante da marca em Belém.

Foto: Divulgação

O casal George Gonçalves e Berenice Pamplona curte temporada de férias na Coreia do Sul. Em Seul, eles visitaram o famoso Palácio Gyeongbok, usando o traje típico, Hanbok.