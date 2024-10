Exposição “Cores da Fé” de Rose Maiorana e Tarso Sarraf abre nesta sexta-feira (04)

Arte-I

Neste mês de outubro, tão especial para o povo paraense, a arte também toma conta da cidade. Várias exposições podem ser conferidas em Belém. A mostra imersiva "Círio de Sensações" está no Museu do Círio e exposição “Fruturos - Tempos Amazônicos, no Museu do Estado do Pará. Mais informações no site www.institutoculturalvale.org

Arte-II

Na Casa das Onze Janelas, a edição do Salão Arte Pará 2024, que traz a mostra "Um Norte [transcursos – caminhos]", abre o público hoje, dia 3 de outubro. E no Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), a exposição “Festas, Sambas e Outros Carnavais”, pode ser vista a partir do dia 10. As programações contam com patrocínio e articulação do Instituto Cultural Vale



Ópera no Pará

A professora e cantora lírica Jena Vieira continua comandando as atividades da Academia de Ópera do CUCA, destinada a formar e aperfeiçoar cantores líricos paraenses e de outros estados para desenvolver habilidades vocais e artísticas. Destaque para os tenores Alexsandro Brito, Antônio Wilson e Celso Barrêdo, o barítono Idaias Souto, e as sopranos Kézia Andrade e Lívia Barrêdo.

Dia das Crianças

Sucesso nos cinemas como a maior bilheteria no Brasil, o filme "Divertida Mente 2", é tema da nova linha infantil de "O Boticário", composta por fragrâncias, itens de banho e cuidados com a pele. A novidade traz ainda um mapa das emoções com atividades e ilustrações, que auxilia os pequenos a reconhecer e expressar suas emoções de forma saudável. Uma ótima opção de presente.

MPB

Ícone romântico da Música Popular Brasileira, a cantora Joanna se apresenta, nesta sexta-feira (4), na Cervejaria Cabôca, em Belém. Além dos sucessos, ela apresentará músicas de seu trabalho religioso, como “A Padroeira”, em homenagem ao Círio de Nazaré. O show terá participação de Arthur Espíndola e abertura de Heraldo Ramos.

Casamento

(Foto: Marques Fotografia)

Yasmin Nunez e Rodrigo Vieira se casaram em uma linda cerimônia na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Wedding

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Aloyzio Souza e Tainá Kamel escolheram a paradisíaca Ilha de Alter do Chão para o ensaio do Pré-Wedding. O casamento será em janeiro de 2025.

Exposição

(Foto: Wagner Santana)

A exposição “Cores da Fé”, da artista plástica Rose Maiorana e do repórter fotográfico Tarso Sarraf, abre nesta sexta-feira, 4, às 19h, na galeria de arte do CCBEU. A visitação segue até 4 de novembro, com entrada gratuita.

Círio 2024

(Foto: Divulgação)

A cantora paraense Liah Soares lançou uma releitura do single "Ela Vem" em comemoração aos 10 anos da música que já é considerada um dos hinos do Círio de Nazaré.

Fashion

(Foto: Divulgação)

Netto Rodrigues e Pedro Tenório inauguram neste sábado (5) uma multimarca para as paraenses fashionistas que amam garimpar novidades.

Aniversário

Legenda (Foto: Divulgação)

Ana Figueiredo comemorou aniversário ontem (02) em família. Na foto, ela com o marido Maurício Bororó e as filhas Camilla e Fernanda Figueiredo.