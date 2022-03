Ex-BBB Thelminha fotografa para campanha de moda em Alter do Chão, em Santarém, no Pará

É LACRE!

Exposição

A artista plástica Rose Maiorana vai participar da Mostra “Arte Delas”, dia 3 de Abril, das 10hs às 16hs, no Hall da sede social da Assembléia Paraense, em Belém. O evento será aberto ao público. (Divulgação)

MUITOS LIKES

15 anos

Os 15 anos de Sophia Maiorana foram comemorados com um jantar em família na capital paraense. Na foto ela e a avó Rosana Maiorana. (Divulgação)

Nova Gestão

O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará anunciou o nome de seu novo Presidente, o executivo Guido Germani. (Divulgação)

Aniversário

A empresária Priscila Cordeiro completa idade hoje (24). A comemoração será em Las Vegas(EUA), onde ela busca novidades para os seus negócios. (Divulgação)

Internacional

A advogada paraense Amarah Farage é uma das mais conceituadas na cidade do Porto, em Portugal. Ela também atende países vizinhos, como a Espanha. (Divulgação)

Pagode

O cantor Filipe Duarte, ex-Travessos, é atração do Luau Relax, neste sábado, dia 26 de março, no Açaí Biruta. A noite terá ainda I Love Pagode e Tamo Junto. (Divulgação)

Big Brother

A campeã do BBB20, Thelminha, fotografou para uma campanha de moda, em Alter do Chão, em Santarém, no Oeste do Pará. Ela também visitou uma tribo Munduruku. (Divulgação)

Projeto Circular-I

O projeto Circular, rede de parceiros atuantes na área da arte e cultura dentro do centro histórico de Belém, em parceria com a Assembleia Paraense vai realizar a "Arte Photoclube AP no Circular" com a mostra "Arte delas" que vai expor obras de Cristina Gemaque, Duda Leão, Lorena Chady, Maitê Zara, Paula Sefer, Rose Maiorana, Rosana Uchôa e Walda Marques.

Projeto Circular-II

O objetivo é celebrar a arte paraense através de uma exposição coletiva com diversas formas de expressão artística celebrando nossas peculiaridades, nosso povo e nossas cores.O evento acontece no dia 3 de Abril, das 10hs às 16hs, no Terrace AP na sede social e será aberto ao público.

Shows

Nos dias 01 e 02 de abril vai rolar o Amazon Music Festival no Espaço Náutico Marine Club, com shows do Poesia Acústica, Onze 20, London e Delacruz. Dia 14 de maio tem José Augusto na Assembléia Paraense. Dia 25 de junho, o cantor Rodriguinho, Gaab e Mister Dan, com o show O Legado. Todos com assinatura da Bis Entretenimento.

Circo

O Mirage Circus apresenta os seus últimos espetáculos em Belém, com a participação de artistas nacionais e internacionais, e ainda com uma promoção de meia entrada para todos. Um dos pontos altos do espetáculo apresentado regularmente, é o Globo da Morte, que traz sempre uma novidade ao público. Quem já foi garante que é imperdível!