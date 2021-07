Duas paraenses estão na disputa do The Voice Kids; conheça quem é Anabella Moura

É LACRE!

Talento

Interpretando a música “Pupila” de Vitor Kley e Anavitória, a paraense Anabella Moura, entrou para o time de Carlinhos Brown, no The Voice Kids. (Divulgação)

MUITOS LIKES

Aniversário

A cantora e compositora paraense Labibe comemora aniversário no domingo (25) ao lado do marido, o DJ MSarraf, no Rio de Janeiro. (Anderson Gigante)

Beleza

Nayara Anielle esbanja charme e elegância na temporada de férias em Salinas. (Divulgação)

Websérie

O Chef paraense Thiago Castanho é o apresentador da websérie “Do Buteco à Baiuca que pode ser vista nas redes sociais dele. (Divulgação)

Música

O cantor Markinho Duran lança no próximo sábado, dia 24 de julho, o novo single autoral “Te encontrar”, em todas as plataformas digitais. (Divulgação)

Férias

O jornalista paraense Kenzo Machida, radicado em Brasília, curtiu temporada de férias ao lado da esposa Lorena Machida, em Salinas. (Divulgação)

Sucesso

Com 23 anos recém completados e seis anos de carreira, Luísa Sonza lançou "Doce 22", seu segundo álbum de estúdio. Já é sucesso! (Divulgação)

Diversidade

A Alcoa foi uma das 69 empresas reconhecidas pela sua atuação em prol da equidade de gênero e racial, da pessoa com deficiência e da promoção dos direitos LGBTQIA+ pela terceira edição do Guia Exame de Inclusão & Diversidade.

Feijoada

A famosa Feijoada do Papai, realizada anualmente pela Diretoria da Festa de Nazaré , continuará com a compra online do ticket e retirada dia 7 de agosto, de 10h30 às 13h30, no estacionamento da Basílica Santuário. Ingressos no site: www.lojinhadocirio.com.br

Festival

A 1ª edição do Festival Verde, no dia 7 de agosto, terá painéis de debates, com a participação de influenciadores digitais paraenses, e shows de Joelma, Lia Sophia, Thiago Costa e DJ Waldo Squash. A programação online será gratuita no Hotsite do evento.

Ética

Com o objetivo de fortalecer a política de integridade, transparência e boas condutas, a Alubar, , lançou o novo Canal de Ética, onde é possível esclarecer dúvidas e fazer sugestões ou denúncias de possíveis violações do Código de Ética da empresa, com opção de anonimato.

Atendimento

Depois de uma semana trabalhando em Belém, o fisioterapeuta Diogo Bonifácio está em São Paulo para uma temporada de atendimentos. A partir de agora, ele dividirá sua agenda entre as duas cidades.