Cultura do Pará é fortalecida com reconhecimento a obra musical de Fafá de Belém

Green Meet-I

Com o tema “Amazônia, Visão Global, Soluções Locais,” a 3ª edição do Green Meet reúne especialistas de diversas áreas para discutir mudanças climáticas e fortalecer os debates rumo à COP 30, que será realizada em Belém. O evento, idealizado pela Green Forest, empresa de consultoria ambiental sediada na capital, busca estreitar as conexões entre o setor produtivo e a academia.

Green Meet-II

O objetivo é compartilhar conhecimento e experiências locais para enfrentar os desafios ambientais, promovendo soluções sustentáveis capazes de restaurar áreas degradadas e manter a floresta em pé. O Green Meet será no dia 28 de setembro, no Parque Vila Maguary, em Ananindeua, e promete ser um espaço de diálogo e inovação em favor da Amazônia.

Marahu Lab

Palestras, masterclass e rodadas de negócios marcam a programação gratuita da quarta edição do Marahu Lab de 24 a 27 de setembro. O evento de formação de profissionais do setor audiovisual para desenvolvimento e formatação de projetos de cinema e televisão é realizado em Belém (PA) desde 2019.

Chocolate

No próximo dia 26 de setembro, Belém vai receber um importante evento que deve movimentar a economia local. O Chocolat Festival, maior evento de cacau e chocolate da América Latina, será realizado no Hangar. A entrada é gratuita. A programação inclui desde degustação, cozinha show e palestras até música e workshops.

Prêmio

O Tribunal de Contas do Estado do Pará lança hoje (19) o I Prêmio de Jornalismo TCE-PA, visando promover a valorização de profissionais que produzirem conteúdos jornalísticos relacionados ao controle social, cidadania e transparência pública. A cerimônia vai ser realizada às 17 horas, no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, no edifício-sede do Tribunal, em Belém.

Reconhecimento

(Foto: Aryanne Almeida)

A ALEPA aprovou projeto de lei que reconhece a obra musical de Fafá de Belém como patrimônio cultural e imaterial do Pará. Uma iniciativa da deputada Lívia Duarte (PSOL).

Aniversário

(Foto: Nádia Dias)

Fádia Freire comemorou aniversário ao lado de amigas e familiares na capital paraense. Na foto, ela e o esposo, Edmar Freire. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

15 anos

(Imagem: Divulgação)

Giovanna Pinheiro Mendes celebrou seus 15 anos em Belém. A festa reuniu familiares e amigos, ao lado dos pais Flávia e Thiago Pinheiro Mendes, e da irmã Nathalia.

Casamento

(Foto: Blur Fotografia)

Os dentistas Melissa Benetti Barcelos e Lucas Pinheiro se casaram na Igreja da Sé, em Belém. A festa foi na Usina 265, no bairro do Reduto.

Show

(Foto: Divulgação)

O artista paraense Renan Malato fez show de casamento no Disney Springs, Orlando Flórida, nos EUA.

Saúde

(Foto: Divulgação)

Em São Paulo, o endocrinologista Rubens Tofolo participou do Masterclass Diabesity Trands. O encontro foi marcado pela presença dos maiores nomes da endocrinologia mundial.