Christian Emanoel: jornalista paraense Marisa Ferrari se destaque na produção de podcasts

Torcida

A torcida Chapolins Brasileiros promete agitar Paris nas Olimpíadas de 2024. O grupo, comandado pelo médico paraense Rubens Tofolo, ficará por 21 dias na Cidade Luz, para acompanhar as partidas de vôlei, masculino e feminino, handebol feminino, futebol masculino, basquete masculino, vôlei de praia e as provas de atletismo, natação e judô.

Línguas Indígenas

Uma boa programação cultural para este mês de julho, em Belém, é vistar a exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, no Museu Goeldi. A mostra sobre línguas indígenas do Brasil é uma realização do Museu da Língua Portuguesa, com articulação e patrocínio máster do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e segue aberta até 28 deste mês.

Negócios

O presidente da Aimex, Deryck Martins, visitou a STCP Engenharia de Projetos em Curitiba (PR). Na ocasião, ele se encontrou com o presidente da STCP, Ivan Tomaselli, o diretor de Desenvolvimento e Qualidade, Rômulo Lisboa, e o gerente da Divisão de Consultoria, Marcelo Wiecheteck. Eles trocaram ideias sobre serviços de inovação e excelência no setor madeireiro.

Som de Verão

Começa nesta sexta, dia 19, na nova orla do Maçarico, em Salinas, o Festival Cultura de Verão Eco. A programação une música, esporte e sustentabilidade e é aberta ao público. Com estrutura de som e iluminação assinada por Jefferson Goldenberg, o evento terá atrações como as bandas Warilou, Sayonara, Virtudão e Fruto Sensual, além de Nelsinho Rodrigues e Marcelo Wall.

Simpósio

O médico José Luíz de Carvalho foi um dos participantes do 13³ Simpósio Internacional Multidisciplinar de Câncer de Mama, em São Paulo. O evento discutiu a melhoria do tratamento e atenção integral aos pacientes. Personalidades da área oncológica mundial estiveram presentes.

Verão

Os irmãos Ronaldo Maiorana Jr, Paola Bitar Maiorana e Thiago Maiorana se divertiram na festa The Dreamer, em Salinas, no último final de semana (Foto: Divulgação)





Casamento

Danielle Tonheiro Barbosa Florenzano e Igor Florenzano Wanzeler se casaram em uma belíssima cerimônia na Igreja do Carmo, em Belém. A festa foi no Espaço Fra. (Foto: Casal Marques Fotografia)

Wedding

Karyanne e Álvaro estão na contagem regressiva para o grande dia do sim. O casamento vaoi acontecer no dia 24 de agosto, na capital paraense. (Foto: Rômulo Silva)

Livro

A vice-governadora Hana Ghassan será a autora responsável pelo texto de apresentação do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP). (Foto: Divulgação)

Aniversário

Quem festejou idade nova, no último dia 14, foi o superintendente da Associação Comercial do Pará (ACP) Lúcio Cavalcanti. As comemorações foram entre amigos e familiares. (Foto: Divulgação)





Videocast

A jornalista paraense Marisa Ferrari vem se destacando na gravação de videocasts e podcasts em São Paulo. O último foi com o renomado advogado criminalista Antônio Mariz de Oliveira. (Foto: Divulgação)